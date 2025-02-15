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ЦИК: по явке выборы президента Абхазии состоялись
ЦИК: по явке выборы президента Абхазии состоялись
Sputnik Абхазия
Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан. По данным ЦИК, к 18:00 в республике проголосовало 55% избирателей, это 79 019 человек.
2025-02-15T18:21+0300
2025-02-15T18:21+0300
2025-02-15T19:03+0300
в абхазии
выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан.По данным ЦИК, к 18:00 в республике проголосовало 55% избирателей, это 79 019 человек.Данные по районам:В Москве — 2240 человек, в Черкесске — 1688.Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/kvitsiniya-zhalob-i-obrascheniy-o-narusheniyakh-na-uchastkakh-ne-postupalo-1053792413.html
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выборы президента абхазии 2025 бадра гунба кандитаты
выборы президента абхазии 2025 бадра гунба кандитаты
ЦИК: по явке выборы президента Абхазии состоялись
18:21 15.02.2025 (обновлено: 19:03 15.02.2025)
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися, явка составила более 55%.
СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан.
По данным ЦИК, к 18:00 в республике проголосовало 55% избирателей, это 79 019 человек.
Сухум — проголосовало 22311 человек (51%),
Гагрский район — 14008 (50%),
Гудаутский район — 15057 (61%),
Сухумский район — 3307 (56%),
Гулрыпшский район — 7106 (54%),
Очамчырский район — 9357 (57,5%),
Ткуарчалский район — 2655 (46%),
Галский район — 1280 (65%).
В Москве — 2240 человек, в Черкесске — 1688.
Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.
На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.