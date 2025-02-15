https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/vybory-prezidenta-abkhazii-1053792696.html

ЦИК: по явке выборы президента Абхазии состоялись

ЦИК: по явке выборы президента Абхазии состоялись

Sputnik Абхазия

Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан. По данным ЦИК, к 18:00 в республике проголосовало 55% избирателей, это 79 019 человек.

2025-02-15T18:21+0300

2025-02-15T18:21+0300

2025-02-15T19:03+0300

в абхазии

выборы президента абхазии - 2025

абхазия

цик абхазии

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан.По данным ЦИК, к 18:00 в республике проголосовало 55% избирателей, это 79 019 человек.Данные по районам:В Москве — 2240 человек, в Черкесске — 1688.Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/kvitsiniya-zhalob-i-obrascheniy-o-narusheniyakh-na-uchastkakh-ne-postupalo-1053792413.html

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