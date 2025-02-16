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Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии
Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии
Sputnik Абхазия
Досрочные выборы президента Абхазии прошли 15 февраля, в них приняли участие пять кандидатов. 16.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-16T04:02+0300
2025-02-16T04:02+0300
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СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Второй тур президентских выборов проведут в Абхазии, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. В нем примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. Предварительные итоги ЦИК объявит 16 февраля
https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/tsik-yavka-1053803574.html
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выборы президента абхазии - 2025, абхазия, цик абхазии, новости
выборы президента абхазии - 2025, абхазия, цик абхазии, новости
Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии
04:02 16.02.2025 (обновлено: 04:03 16.02.2025)
Досрочные выборы президента Абхазии прошли 15 февраля, в них приняли участие пять кандидатов.
СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Второй тур президентских выборов проведут в Абхазии, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан.
В нем примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.
Предварительные итоги ЦИК объявит 16 февраля