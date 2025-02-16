https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-proydet-v-abkhazii-1053806268.html

Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии

Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии

Sputnik Абхазия

Досрочные выборы президента Абхазии прошли 15 февраля, в них приняли участие пять кандидатов. 16.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-16T04:02+0300

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в абхазии

выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Второй тур президентских выборов проведут в Абхазии, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. В нем примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. Предварительные итоги ЦИК объявит 16 февраля

https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/tsik-yavka-1053803574.html

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выборы президента абхазии - 2025, абхазия, цик абхазии, новости