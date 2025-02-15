https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/tsik-yavka-1053803574.html

ЦИК: явка на выборах президента Абхазии составила 65%

ЦИК: явка на выборах президента Абхазии составила 65%

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. К 19:30 в Абхазии проголосовало 65% избирателей, это 95000 человек, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. 15.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-15T21:17+0300

2025-02-15T21:17+0300

2025-02-15T21:28+0300

в абхазии

абхазия

выборы президента абхазии - 2025

цик абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0f/1053797555_0:80:1541:947_1920x0_80_0_0_7e2e0fff9e82700303565ae9a95278bc.jpg

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. К 19:30 в Абхазии проголосовало 65% избирателей, это 95000 человек, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан."Мы можем поздравить друг друга с тем, что выборы по стране состоялись. В 20:00 мск все участки закрылись. По данным на 19:30 мск по стране проголосовали около 95 тыс. человек, или 65% избирателей", - сказал Маршан на брифинге в международном пресс-центре.Данные по явке по районам:В Москве проголосовало 2680 человек, в Черкесске — 1902.По словам главы ЦИК, данных ни по одному участку по итогам голосования пока нет."На выборах в 2020 году голосовавших было 95109 человек, в 2014 году — 99 959", сообщил член ЦИК Абхазии Алиас Брандзия.Он добавил, что явка избирателей с небольшой погрешностью одна и та же.Избирательные участки для проведения выборов президента Абхазии закрылись в 20:00.Голосование проходило на 152 участках в республике и двух участках за рубежом - в Москве и Черкесске.Избирательные участки открылись единовременно в 8:00. В списки для голосования были внесены 134 500 избирателей, По данным ЦИК на 18:00, по всей Абхазии проголосовали 55% избирателей - более 79 тысяч человек. Таким образом, выборы признаны состоявшимися. Мониторинг выборов осуществляли более 100 международных наблюдателей.Члены участковых комиссий приступили к подсчету голосов. Предварительные итоги голосования ЦИК огласит 16 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-abkhazii-zavershilos-1053798737.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии