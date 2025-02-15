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ЦИК: явка на выборах президента Абхазии составила 65%
ЦИК: явка на выборах президента Абхазии составила 65%
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 фев - Sputnik. К 19:30 в Абхазии проголосовало 65% избирателей, это 95000 человек, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. 15.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-15T21:17+0300
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в абхазии
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выборы президента абхазии - 2025
цик абхазии
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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. К 19:30 в Абхазии проголосовало 65% избирателей, это 95000 человек, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан."Мы можем поздравить друг друга с тем, что выборы по стране состоялись. В 20:00 мск все участки закрылись. По данным на 19:30 мск по стране проголосовали около 95 тыс. человек, или 65% избирателей", - сказал Маршан на брифинге в международном пресс-центре.Данные по явке по районам:В Москве проголосовало 2680 человек, в Черкесске — 1902.По словам главы ЦИК, данных ни по одному участку по итогам голосования пока нет."На выборах в 2020 году голосовавших было 95109 человек, в 2014 году — 99 959", сообщил член ЦИК Абхазии Алиас Брандзия.Он добавил, что явка избирателей с небольшой погрешностью одна и та же.Избирательные участки для проведения выборов президента Абхазии закрылись в 20:00.Голосование проходило на 152 участках в республике и двух участках за рубежом - в Москве и Черкесске.Избирательные участки открылись единовременно в 8:00. В списки для голосования были внесены 134 500 избирателей, По данным ЦИК на 18:00, по всей Абхазии проголосовали 55% избирателей - более 79 тысяч человек. Таким образом, выборы признаны состоявшимися. Мониторинг выборов осуществляли более 100 международных наблюдателей.Члены участковых комиссий приступили к подсчету голосов. Предварительные итоги голосования ЦИК огласит 16 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-abkhazii-zavershilos-1053798737.html
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абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии
СУХУМ, 15 фев - Sputnik. К 19:30 в Абхазии проголосовало 65% избирателей, это 95000 человек, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан.
"Мы можем поздравить друг друга с тем, что выборы по стране состоялись. В 20:00 мск все участки закрылись. По данным на 19:30 мск по стране проголосовали около 95 тыс. человек, или 65% избирателей", - сказал Маршан на брифинге в международном пресс-центре.
Данные по явке по районам:
Сухум - проголосовало 44921 человек (59%),
Гагрский район — 27688 (62,5%),
Гудаутский район — 24842 (70%),
Сухумский район — 5816 (70%),
Гулрыпшский район — 13095 (почти 65%),
Очамчырский район — 16325 (66,5%),
Ткуарчалский район — 5846 (63%),
Галский район — 1991 (70%).
В Москве проголосовало 2680 человек, в Черкесске — 1902.
По словам главы ЦИК, данных ни по одному участку по итогам голосования пока нет.
"На выборах в 2020 году голосовавших было 95109 человек, в 2014 году — 99 959", сообщил член ЦИК Абхазии Алиас Брандзия.
Он добавил, что явка избирателей с небольшой погрешностью одна и та же.
Избирательные участки для проведения выборов президента Абхазии закрылись в 20:00.
Голосование проходило на 152 участках в республике и двух участках за рубежом - в Москве
и Черкесске.
Избирательные участки открылись единовременно в 8:00. В списки для голосования были внесены 134 500 избирателей, По данным ЦИК на 18:00, по всей Абхазии проголосовали 55% избирателей - более 79 тысяч человек. Таким образом, выборы признаны состоявшимися.
Мониторинг выборов осуществляли более 100 международных наблюдателей.
Члены участковых комиссий приступили к подсчету голосов. Предварительные итоги голосования ЦИК огласит 16 февраля.