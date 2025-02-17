https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/pervomu-abkhazskomu-dramaticheskomu-teatru-95-let-1053818561.html

Первому абхазскому драматическому театру 95 лет

Первому абхазскому драматическому театру 95 лет

Sputnik Абхазия

17 февраля 1929 года 17.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-17T13:39+0300

2025-02-17T13:39+0300

2025-02-17T14:04+0300

в абхазии

абхазия

абхазский драматический театр

культура

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17 февраля 1929 годаОткрыт первый Абхазский профессиональный драматический театр. Обновленный абхазский сектор в театре "Алашара" показал зрителю спектакль по бытовой драме Дзадза Дарсалия "В глухой старине". В 1929 году открыта первая абхазская театральная студия. Ее руководителем и преподавателем официально назначен режиссер и педагог Василий Домогаров. Вместе с Кондратом Дзидзария Василий Домогаров отобрал в абхазских селах талантливых молодых людей, ставших первыми профессиональными актерами: Азиз Агрба, Разанбей Агрба, Лео Касландзия, Шарах Пачалия, Екатерина Шакирбай, Анна Аргун-Коношок, Мута Кове и другие.27 ноября 1931 годаСтудийцы показали премьеру спектакля "Киараз" по одноименной пьесе Самсона Чанба. Спектакль о героических подвигах абхазских революционеров и борцов против грузинских меньшевиков.20 января 1932 годаАбхазская театральная студия показала свой второй по счету спектакль – комедию Гоголя "Ревизор".1934 годДомогаров уезжает в Москву. Но уже к тому времени его подопечные становятся ведущими актерами профессионального абхазского театра.1935 годЖданов открывает при театре режиссерскую лабораторию для актеров, которые тяготели к режиссуре. Среди них оказались Шарах Пачалия, Разанбей Агрба, Лео Касландзия.1936 годПри Тбилисском театре имени Шота Руставели была открыта абхазская студия подготовки актеров для Абхазского театра.10 сентября 1939 годаОткрывается новый театральный сезон премьерой спектакля "Краски мира" Микава и Абашидзе.Март 1941 годаПоставили спектакль "Отелло" по Шекспиру.Начало 1942 годаАбхазский театр показал спектакль "Батальон идет на запад" Мдивани.13 марта 1943 годаСостоялась премьера по пьесе Георгия Гулиа "Скала героя". Действие спектакля происходит в горах Кавказа, где были сосредоточены основные снайперские силы Гитлера, готовящиеся к прорыву на Черноморское побережье Абхазии.4 марта 1945 годаАбхазский театр ставит спектакль "Жених" по Шолохову.20 декабря 1952 годаНа набережной Сухума открылось новое здание драматического театра – нынешнее здание Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба.1957 годАбхазский театр принял участие в декаде абхазской литературы и искусства в Тбилиси, где показал спектакли "Отелло", "Измена", "Гунда".1958 годВ Абхазию возвращаются выпускники Тбилисского театрального института имени Шота Руставели – Этери Когония, Софа Агумаа, Нурбей Камкия, Алексей Ермолов, Амиран Тания, Шалва Гицба и другие.27 апреля 1959 годаВ Абхазском драматическом театре показали премьеру по трагедии Еврипида "Медея" в постановке режиссера Суликашвили.Начало 1960 годаС приходом в театр режиссера Нелли Эшба начинается заметный подъем профессионального уровня абхазского национального театрального искусства.1962 годВ коллектив абхазского театра влились молодые актеры, выпускники Тбилисского театрального института Виолетта Маан, Заур Чанба.1962 годНелли Эшба совместно с молодыми актерами начинает строить свой театр с постановки известной психологической драмы "Призраки" Дмитрия Гулиа.1966 годСухумскому государственному театру присваивается имя известного абхазского драматурга и общественного деятеля Самсона Чанба.1967 годТеатр впервые обратился к творчеству известного немецкого писателя Бертольда Брехта. Режиссер Михаил Мархолиа ставит пьесу "Господин Пунтила и его слуга Матти".1968 годНелли Эшба становится художественным руководителем и директором театра.1973 годИз Абхазского театра уходит Нелли Эшба. Главным режиссером становится Дмитрий Кортава.23 августа 1973 годаАбхазский театр поехал в Москву со спектаклями "Песня о скале", "Дон Карлос", "Лесная песня", "Снегурочка", "Не беспокойся, мама!", в также с премьерой "Женская честь" по роману классика абхазской литературы Ивана Папаскир.1985 годГлавным режиссером Абхазского театра имени Самсона Чанба становится Валерий Кове. Он убежден, что "любой спектакль, помимо незаурядной трактовки, динамичной постановки, должен отвечать на вопрос, что такое театр, и привносить в это общетеатральное движение свою крупицу".1986 годКове ставит драму Кальдероне "Жизнь есть сон". Постановка созвучна с застойными брежневскими временами, когда диктовались условия, по которым можно было прийти к власти.1987 годВалерий Кове ставит "Юлия Цезаря" Шекспира. Главным в спектакле стало взаимоотношение народа и незаурядной личности.1990 годАбхазский театр едет на гастроли в швейцарский город Монтре со спектаклем "Кьоджинские перепалки".14 августа 1992 годаНачинается Отечественная война народа Абхазии. Почти весь основной мужской состав театра во главе с художественным руководителем Валерием Кове встал на защиту Отечества. Полтора месяца актеры разгружали в Гудаутском порту гуманитарный груз, а затем, раздобыв оружие, ушли на Гумистинский фронт.Весна 1993 годаАктеры возобновили репетиции в Гудауте. По приказу главнокомандующего вооруженных сил Абхазии Владислава Ардзинба актеры вместе с руководителем были сняты с фронтовых позиций. Вскоре театр смог совершить кратковременные гастроли в Голландию и Германию с театральным хоровым ансамблем "Уарада".2001 годВ Абхазский театр приходит молодой режиссер Мадина Аргун.18 сентября 2003 годаВо времена послевоенной блокады Абхазии, актеры Абхазского театра драмы завоевали гран-при за лучший спектакль "Махаз" на международном фестивале в Белоруссии.2010 годЧерез 36 лет после ухода, режиссер Нелли Эшба была приглашена в Абхазский театр для постановки исторической драмы Дениса Чачхалия "Али Бей".22 мая 2014 годаАбхазский драматический театр имени Самсона Чанба открылся после пятилетней реконструкции. Артисты сыграли фрагменты из пьес "Махаз", "Гуарапский писарь", "Жизнь есть сон", "Последний из ушедших" и "Бешеные деньги".29 ноября 2016 годаВ Абхазском театре состоялась премьера спектакля "Пешком" по пьесе польского писателя Славомира Мрожека. Режиссер постановщик Валерий Кове.11 апреля 2017 годаАктеры Абхаздрама показали премьеру спектакля "Дом Бернарды Альбы" по пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки. Режиссер Мадина Аргун.6 августа 2017 годаНа сцене Абхазского драматического театра состоялся фестиваль "Хибла Герзмава приглашает...".23 октября 2017 годаУ Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба появился свой официальный сайт в сети интернет.8 мая 2018 годаГенеральным директором Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба назначен Народный артист Абхазии Нодар Чанба.1 сентября 2018 годаВ Абхазском театре имени Самсона Чанба начинает работу детская театральная студия "Нарт".29 сентября 2018 годаВ Абхазском театре показали премьеру спектакля "Гумистинская баллада", посвященного 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Режиссер Мадина Аргун.29 ноября 2018 годаВ Абхазском театре впервые прошел поэтический вечер "Шедевры абхазской литературы". Автор проекта молодой актер театра Гудиса Тодуа.Апрель 2019 года Абхазский театр показал "Дом Бернарды Альбы" в Майкопе.На сцене показали "Ромео и Джульетту".

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