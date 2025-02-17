Первому абхазскому драматическому театру 95 лет
13:39 17.02.2025 (обновлено: 14:04 17.02.2025)
© FotoЗдание Абхазского драмтеатра
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17 февраля 1929 года
Открыт первый Абхазский профессиональный драматический театр. Обновленный абхазский сектор в театре "Алашара" показал зрителю спектакль по бытовой драме Дзадза Дарсалия "В глухой старине". В 1929 году открыта первая абхазская театральная студия. Ее руководителем и преподавателем официально назначен режиссер и педагог Василий Домогаров. Вместе с Кондратом Дзидзария Василий Домогаров отобрал в абхазских селах талантливых молодых людей, ставших первыми профессиональными актерами: Азиз Агрба, Разанбей Агрба, Лео Касландзия, Шарах Пачалия, Екатерина Шакирбай, Анна Аргун-Коношок, Мута Кове и другие.
27 ноября 1931 года
Студийцы показали премьеру спектакля "Киараз" по одноименной пьесе Самсона Чанба. Спектакль о героических подвигах абхазских революционеров и борцов против грузинских меньшевиков.
20 января 1932 года
Абхазская театральная студия показала свой второй по счету спектакль – комедию Гоголя "Ревизор".
1934 год
Домогаров уезжает в Москву. Но уже к тому времени его подопечные становятся ведущими актерами профессионального абхазского театра.
1935 год
Жданов открывает при театре режиссерскую лабораторию для актеров, которые тяготели к режиссуре. Среди них оказались Шарах Пачалия, Разанбей Агрба, Лео Касландзия.
1936 год
При Тбилисском театре имени Шота Руставели была открыта абхазская студия подготовки актеров для Абхазского театра.
10 сентября 1939 года
Открывается новый театральный сезон премьерой спектакля "Краски мира" Микава и Абашидзе.
Март 1941 года
Поставили спектакль "Отелло" по Шекспиру.
Начало 1942 года
Абхазский театр показал спектакль "Батальон идет на запад" Мдивани.
13 марта 1943 года
Состоялась премьера по пьесе Георгия Гулиа "Скала героя". Действие спектакля происходит в горах Кавказа, где были сосредоточены основные снайперские силы Гитлера, готовящиеся к прорыву на Черноморское побережье Абхазии.
4 марта 1945 года
Абхазский театр ставит спектакль "Жених" по Шолохову.
20 декабря 1952 года
На набережной Сухума открылось новое здание драматического театра – нынешнее здание Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба.
1957 год
Абхазский театр принял участие в декаде абхазской литературы и искусства в Тбилиси, где показал спектакли "Отелло", "Измена", "Гунда".
1958 год
В Абхазию возвращаются выпускники Тбилисского театрального института имени Шота Руставели – Этери Когония, Софа Агумаа, Нурбей Камкия, Алексей Ермолов, Амиран Тания, Шалва Гицба и другие.
27 апреля 1959 года
В Абхазском драматическом театре показали премьеру по трагедии Еврипида "Медея" в постановке режиссера Суликашвили.
Начало 1960 года
С приходом в театр режиссера Нелли Эшба начинается заметный подъем профессионального уровня абхазского национального театрального искусства.
1962 год
В коллектив абхазского театра влились молодые актеры, выпускники Тбилисского театрального института Виолетта Маан, Заур Чанба.
1962 год
Нелли Эшба совместно с молодыми актерами начинает строить свой театр с постановки известной психологической драмы "Призраки" Дмитрия Гулиа.
1966 год
Сухумскому государственному театру присваивается имя известного абхазского драматурга и общественного деятеля Самсона Чанба.
1967 год
Театр впервые обратился к творчеству известного немецкого писателя Бертольда Брехта. Режиссер Михаил Мархолиа ставит пьесу "Господин Пунтила и его слуга Матти".
1968 год
Нелли Эшба становится художественным руководителем и директором театра.
1973 год
Из Абхазского театра уходит Нелли Эшба. Главным режиссером становится Дмитрий Кортава.
23 августа 1973 года
Абхазский театр поехал в Москву со спектаклями "Песня о скале", "Дон Карлос", "Лесная песня", "Снегурочка", "Не беспокойся, мама!", в также с премьерой "Женская честь" по роману классика абхазской литературы Ивана Папаскир.
1985 год
Главным режиссером Абхазского театра имени Самсона Чанба становится Валерий Кове. Он убежден, что "любой спектакль, помимо незаурядной трактовки, динамичной постановки, должен отвечать на вопрос, что такое театр, и привносить в это общетеатральное движение свою крупицу".
1986 год
Кове ставит драму Кальдероне "Жизнь есть сон". Постановка созвучна с застойными брежневскими временами, когда диктовались условия, по которым можно было прийти к власти.
1987 год
Валерий Кове ставит "Юлия Цезаря" Шекспира. Главным в спектакле стало взаимоотношение народа и незаурядной личности.
1990 год
Абхазский театр едет на гастроли в швейцарский город Монтре со спектаклем "Кьоджинские перепалки".
14 августа 1992 года
Начинается Отечественная война народа Абхазии. Почти весь основной мужской состав театра во главе с художественным руководителем Валерием Кове встал на защиту Отечества. Полтора месяца актеры разгружали в Гудаутском порту гуманитарный груз, а затем, раздобыв оружие, ушли на Гумистинский фронт.
Весна 1993 года
Актеры возобновили репетиции в Гудауте. По приказу главнокомандующего вооруженных сил Абхазии Владислава Ардзинба актеры вместе с руководителем были сняты с фронтовых позиций. Вскоре театр смог совершить кратковременные гастроли в Голландию и Германию с театральным хоровым ансамблем "Уарада".
2001 год
В Абхазский театр приходит молодой режиссер Мадина Аргун.
18 сентября 2003 года
Во времена послевоенной блокады Абхазии, актеры Абхазского театра драмы завоевали гран-при за лучший спектакль "Махаз" на международном фестивале в Белоруссии.
2010 год
Через 36 лет после ухода, режиссер Нелли Эшба была приглашена в Абхазский театр для постановки исторической драмы Дениса Чачхалия "Али Бей".
22 мая 2014 года
Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба открылся после пятилетней реконструкции. Артисты сыграли фрагменты из пьес "Махаз", "Гуарапский писарь", "Жизнь есть сон", "Последний из ушедших" и "Бешеные деньги".
29 ноября 2016 года
В Абхазском театре состоялась премьера спектакля "Пешком" по пьесе польского писателя Славомира Мрожека. Режиссер постановщик Валерий Кове.
11 апреля 2017 года
Актеры Абхаздрама показали премьеру спектакля "Дом Бернарды Альбы" по пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки. Режиссер Мадина Аргун.
6 августа 2017 года
На сцене Абхазского драматического театра состоялся фестиваль "Хибла Герзмава приглашает...".
23 октября 2017 года
У Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба появился свой официальный сайт в сети интернет.
8 мая 2018 года
Генеральным директором Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба назначен Народный артист Абхазии Нодар Чанба.
1 сентября 2018 года
В Абхазском театре имени Самсона Чанба начинает работу детская театральная студия "Нарт".
29 сентября 2018 года
В Абхазском театре показали премьеру спектакля "Гумистинская баллада", посвященного 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Режиссер Мадина Аргун.
29 ноября 2018 года
В Абхазском театре впервые прошел поэтический вечер "Шедевры абхазской литературы". Автор проекта молодой актер театра Гудиса Тодуа.
Апрель 2019 года
Абхазский театр показал "Дом Бернарды Альбы" в Майкопе.
На сцене показали "Ромео и Джульетту".