https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/v-shtabe-badry-gunba-osudili-ugrozy-v-adres-grazhdan-abkhazii-armyanskoy-natsionalnosti-1053817947.html

В штабе Бадры Гунба осудили угрозы в адрес граждан Абхазии армянской национальности

В штабе Бадры Гунба осудили угрозы в адрес граждан Абхазии армянской национальности

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. В штабе Бадры Гунба решительно осудили появившиеся в соцсетях угрозы в адрес граждан Абхазии армянской национальности, отдавших свои... 17.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. В штабе Бадры Гунба решительно осудили появившиеся в соцсетях угрозы в адрес граждан Абхазии армянской национальности, отдавших свои голоса за Гунба. "Мы решительно осуждаем подобного рода призывы и считаем их, не чем иным, как покушением на стабильность в нашем обществе, разжиганием межнациональной розни, что в конечном итоге угрожает национальной безопасности. Угрозы и оскорбления, звучащие после выборов — осквернение памяти защитников Абхазии армянской национальности, сложивших свои головы на фронтах Отечественной войны народа Абхазии. Мы призываем кандидатов в президенты, руководителей политических партий и общественных организаций публично осудить подобного рода высказывания". Также штаб обратился в правоохранительные органы с требованием дать правовую оценку этим призывам и обеспечить безопасность граждан Республики Абхазия армянской национальности. "Со своей стороны решительно заявляем о том, что никому не позволим расшатать стабильность и межнациональное согласие в стране", — говорится в заявлении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/io-prezidenta-abkhazii-provel-soveschanie-s-pravookhranitelyami-1053817883.html

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