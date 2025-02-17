https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/vezd-na-territoriyu-ritsinskogo-parka-zakroyut-iz-za-usilivshegosya-snegopada-1053822055.html

Въезд на территорию Рицинского парка закроют из-за усилившегося снегопада

Въезд на территорию Рицинского парка закроют из-за усилившегося снегопада

Sputnik Абхазия

Решение об открытии проезда будет приниматься исходя из погодных условий – пока говорить о сроках нельзя. 17.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-17T17:34+0300

2025-02-17T17:34+0300

2025-02-17T18:06+0300

в абхазии

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Въезд на территорию Рицинского парка закроют с 18 февраля из-за усилившегося снегопада, рассказал Sputnik главный лесничий РРНП Тенгиз Джергения.По словам Джергения, когда именно откроют проезд, неизвестно. Решение будут принимать исходя из погодных условий.Он также добавил, что впервые за долгие годы озеро Рица начало покрываться снежным слоем и существует высокая вероятность, что его поверхность обледенеет.

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), погода в абхазии, непогода