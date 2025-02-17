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https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/vezd-na-territoriyu-ritsinskogo-parka-zakroyut-iz-za-usilivshegosya-snegopada-1053822055.html
Въезд на территорию Рицинского парка закроют из-за усилившегося снегопада
Въезд на территорию Рицинского парка закроют из-за усилившегося снегопада
Sputnik Абхазия
Решение об открытии проезда будет приниматься исходя из погодных условий – пока говорить о сроках нельзя. 17.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Въезд на территорию Рицинского парка закроют с 18 февраля из-за усилившегося снегопада, рассказал Sputnik главный лесничий РРНП Тенгиз Джергения.По словам Джергения, когда именно откроют проезд, неизвестно. Решение будут принимать исходя из погодных условий.Он также добавил, что впервые за долгие годы озеро Рица начало покрываться снежным слоем и существует высокая вероятность, что его поверхность обледенеет.
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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), погода в абхазии, непогода
абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), погода в абхазии, непогода

Въезд на территорию Рицинского парка закроют из-за усилившегося снегопада

17:34 17.02.2025 (обновлено: 18:06 17.02.2025)
© Foto / Рицинский национальный реликтовый паркСнег выпал в Рицинском нацпарке
Снег выпал в Рицинском нацпарке - Sputnik Абхазия, 1920, 17.02.2025
© Foto / Рицинский национальный реликтовый парк
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Решение об открытии проезда будет приниматься исходя из погодных условий – пока говорить о сроках нельзя.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Въезд на территорию Рицинского парка закроют с 18 февраля из-за усилившегося снегопада, рассказал Sputnik главный лесничий РРНП Тенгиз Джергения.

"Транспорт с туристами пока еще ездит. Ведутся работы по расчистке дорог, но фактически мы въезд в парк закроем уже сегодня вечером. Такое решение принято в целях безопасности, так как снег тяжелый и ломает ветки деревьев", – отметил он.

По словам Джергения, когда именно откроют проезд, неизвестно. Решение будут принимать исходя из погодных условий.
Он также добавил, что впервые за долгие годы озеро Рица начало покрываться снежным слоем и существует высокая вероятность, что его поверхность обледенеет.
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