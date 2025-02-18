https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/avariya-na-vozdushnoy-linii-psou-likvidirovana-1053829056.html

Авария на воздушной линии "Псоу" ликвидирована

Авария на воздушной линии "Псоу" ликвидирована

Sputnik Абхазия

Аварийное отключение произошло примерно в 00:30, с тех пор часть страны оставалась без света. 18.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-18T14:43+0300

2025-02-18T14:43+0300

2025-02-18T15:30+0300

энергетическая отрасль абхазии

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Авария на линии "Псоу" ликвидирована, сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго". Ранее глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия заявлял, что аварийное отключение линии произошло примерно в 00:30. Утром бригады обнаружили повреждение шлейфового соединения в очень труднодоступном месте в районе поселка Псоу (бывш. Сальм - прим.) и приступили к устранению аварии.Большая часть республики с ночи оставалась без света, утром электричество по аварийной схеме через ИнгурГЭС стали получать Ткуарчал и часть Сухума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/podachu-elektrichestva-v-abkhazii-planiruyut-vosstanovit-v-techenie-polutora-chasov-1053825363.html

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