https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/avariya-na-vozdushnoy-linii-psou-likvidirovana-1053829056.html
Авария на воздушной линии "Псоу" ликвидирована
Авария на воздушной линии "Псоу" ликвидирована
Sputnik Абхазия
Аварийное отключение произошло примерно в 00:30, с тех пор часть страны оставалась без света. 18.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-18T14:43+0300
2025-02-18T14:43+0300
2025-02-18T15:30+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
новости
черноморэнерго
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/06/1032163678_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_566dcbd260b5bdf0e194f6041bab3b7b.jpg
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Авария на линии "Псоу" ликвидирована, сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго". Ранее глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия заявлял, что аварийное отключение линии произошло примерно в 00:30. Утром бригады обнаружили повреждение шлейфового соединения в очень труднодоступном месте в районе поселка Псоу (бывш. Сальм - прим.) и приступили к устранению аварии.Большая часть республики с ночи оставалась без света, утром электричество по аварийной схеме через ИнгурГЭС стали получать Ткуарчал и часть Сухума.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/podachu-elektrichestva-v-abkhazii-planiruyut-vosstanovit-v-techenie-polutora-chasov-1053825363.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/06/1032163678_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_707ed37a9dfcbb22beb7287e0ace90c9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Авария на воздушной линии "Псоу" ликвидирована
14:43 18.02.2025 (обновлено: 15:30 18.02.2025)
Аварийное отключение произошло примерно в 00:30, с тех пор часть страны оставалась без света.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Авария на линии "Псоу" ликвидирована, сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго".
"Авария на ВЛ "Псоу" ликвидирована. Энергоснабжение восстановлено в полном объеме", – говорится в публикации.
Ранее глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия заявлял, что аварийное отключение линии произошло примерно в 00:30. Утром бригады обнаружили повреждение шлейфового соединения в очень труднодоступном месте в районе поселка Псоу (бывш. Сальм - прим.) и приступили к устранению аварии.
Большая часть республики с ночи оставалась без света, утром электричество по аварийной схеме через ИнгурГЭС стали получать Ткуарчал и часть Сухума.