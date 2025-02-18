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Омбудсмен сделала заявление в связи с поручением председателя СК России

Омбудсмен сделала заявление в связи с поручением председателя СК России

Sputnik Абхазия

Уполномоченная по правам человека в Абхазии Анас Кишмария сделала заявление в связи с поручением председателя СК РФ Бастрыкина провести проверку по факту угроз и нарушения прав граждан РФ в республике.Анас Кишмария направила соответствующие запросы руководству СГБ, МВД и Генеральной прокуратуры РА.

2025-02-18T15:07+0300

2025-02-18T15:07+0300

2025-02-18T15:29+0300

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария сделала заявление в связи с поручением председателя СК РФ Бастрыкина провести проверку по факту угроз и нарушения прав граждан РФ в республике.Анас Кишмария направила соответствующие запросы руководству СГБ, МВД и Генеральной прокуратуры РА."Аппарат Уполномоченного внимательно следит за реакцией правоохранительных структур на обращение председателя общественной организации "Армянская община Республики Абхазия" А. А. Минасяна по факту распространенных в сети Интернет аудиозаписей с призывом к преследованию граждан армянской национальности", — говорится в заявлении.Анас Кишмария напоминает о недопустимости нарушения прав человека по религиозным, этническим и каким бы то ни было другим мотивам. Помимо нарушения Конституции и законов Абхазии, преследование по этническим мотивам в корне противоречит культуре, традициям и мировоззрению дружной семьи народов, проживающих в республике.Вчера Генпрокуратура сообщила о начале проверки по обращению председателя ОО "Армянская община Республики Абхазия" Миносяна А.А. по факту распространенных в сети "Интернет" аудиозаписей, в которых граждане Бганба Э.З. и Ванаба Ю. призывают к преследованию граждан Республики Абхазия армянской национальности за их политический выбор.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/bastrykin-poruchil-organizovat-proverku-iz-za-narusheniya-prav-rossiyskikh-grazhdan-v-abkhazii-1053822794.html

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