https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/parlament-1053832098.html

Парламент Абхазии призвал и.о. президента не принимать кадровых решений

Парламент Абхазии призвал и.о. президента не принимать кадровых решений

Sputnik Абхазия

Депутаты парламента Абхазии обратились к и.о. президента Валерию Бганба с призывом не принимать никаких кадровых решений до вступления в должность избранного президента.

2025-02-18T16:49+0300

2025-02-18T16:49+0300

2025-02-18T16:59+0300

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Депутаты парламента Абхазии обратились к и.о. президента Валерию Бганба с призывом не принимать никаких кадровых решений до вступления в должность избранного президента.Также в обращении к и.о. президента и кандидатам в президенты содержится призыв к спокойствию и соблюдению законов, а также принципов свободного волеизъявления независимо от убеждений, идеологии, национальности, религиозных и других убеждений.Также призвали соблюдать ноябрьские договорённости."Для народа Абхазии чрезвычайно важно в спокойном режиме дойти до второго тура выборов президента, до которого осталось менее двух недель", — сказал спикер парламента Лаша Ашуба. "Также это важно для нашего стратегического партнёра и друга — Российской Федерации — сохранение стабильности в стране", — отметил Ашуба.

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