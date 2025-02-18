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Парламент Абхазии призвал и.о. президента не принимать кадровых решений
Парламент Абхазии призвал и.о. президента не принимать кадровых решений
Sputnik Абхазия
Депутаты парламента Абхазии обратились к и.о. президента Валерию Бганба с призывом не принимать никаких кадровых решений до вступления в должность избранного президента.
2025-02-18T16:49+0300
2025-02-18T16:49+0300
2025-02-18T16:59+0300
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Депутаты парламента Абхазии обратились к и.о. президента Валерию Бганба с призывом не принимать никаких кадровых решений до вступления в должность избранного президента.Также в обращении к и.о. президента и кандидатам в президенты содержится призыв к спокойствию и соблюдению законов, а также принципов свободного волеизъявления независимо от убеждений, идеологии, национальности, религиозных и других убеждений.Также призвали соблюдать ноябрьские договорённости."Для народа Абхазии чрезвычайно важно в спокойном режиме дойти до второго тура выборов президента, до которого осталось менее двух недель", — сказал спикер парламента Лаша Ашуба. "Также это важно для нашего стратегического партнёра и друга — Российской Федерации — сохранение стабильности в стране", — отметил Ашуба.
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депутаты парламента абхазии обращение
депутаты парламента абхазии обращение
Парламент Абхазии призвал и.о. президента не принимать кадровых решений
16:49 18.02.2025 (обновлено: 16:59 18.02.2025)
Второй тур выборов президента Абхазии, предварительно, пройдет 1 марта.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Депутаты парламента Абхазии обратились к и.о. президента Валерию Бганба с призывом не принимать никаких кадровых решений до вступления в должность избранного президента.
Также в обращении к и.о. президента и кандидатам в президенты содержится призыв к спокойствию и соблюдению законов, а также принципов свободного волеизъявления независимо от убеждений, идеологии, национальности, религиозных и других убеждений.
Также призвали соблюдать ноябрьские договорённости.
"Для народа Абхазии чрезвычайно важно в спокойном режиме дойти до второго тура выборов президента, до которого осталось менее двух недель", — сказал спикер парламента Лаша Ашуба.
"Также это важно для нашего стратегического партнёра и друга — Российской Федерации — сохранение стабильности в стране", — отметил Ашуба.