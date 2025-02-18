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Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 февраля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодной воздушной массы и прохождение холодного атмосферного фронта. 18.02.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. В среду, 19 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами ожидается дождь, дождь с мокрым снегом. В горах и предгорных районах снег.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +3°С, днем от +1°С до +5°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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