https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-19-fevralya-1053828276.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 февраля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодной воздушной массы и прохождение холодного атмосферного фронта. 18.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-18T19:51+0300
2025-02-18T19:51+0300
2025-02-18T20:51+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/13/1050517622_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fcc71454c1a8946e85a7ca99ebef8632.jpg
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. В среду, 19 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами ожидается дождь, дождь с мокрым снегом. В горах и предгорных районах снег.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +3°С, днем от +1°С до +5°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/13/1050517622_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_184fa873dc9bd13681ad612180f2cfbb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 февраля
19:51 18.02.2025 (обновлено: 20:51 18.02.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодной воздушной массы и прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. В среду, 19 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами ожидается дождь, дождь с мокрым снегом. В горах и предгорных районах снег.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +3°С, днем от +1°С до +5°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.