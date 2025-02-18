https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/rossiyskie-voyska-osvobodili-yampolovku-v-dnr-1053828433.html

Российские войска освободили Ямполовку в ДНР

Российские войска освободили Ямполовку в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Российские войска освободили Ямполовку в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России. 18.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-18T13:40+0300

2025-02-18T13:40+0300

2025-02-18T13:40+0300

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Российские войска освободили Ямполовку в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска БпЛА, скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 73 украинских беспилотника. Всего с начала СВО уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотника, 594 ЗРК, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин РСЗО, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

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