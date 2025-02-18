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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/rossiyskie-voyska-osvobodili-yampolovku-v-dnr-1053828433.html
Российские войска освободили Ямполовку в ДНР
Российские войска освободили Ямполовку в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Российские войска освободили Ямполовку в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России. 18.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Российские войска освободили Ямполовку в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска БпЛА, скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 73 украинских беспилотника. Всего с начала СВО уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотника, 594 ЗРК, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин РСЗО, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/svo-front-dvizhetsya-v-pravilnom-napravlenii-1053653758.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Российские войска освободили Ямполовку в ДНР

13:40 18.02.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 18.02.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Российские войска освободили Ямполовку в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики", – говорится в публикации.

Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска БпЛА, скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 73 украинских беспилотника.
Всего с начала СВО уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотника, 594 ЗРК, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин РСЗО, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.
Снайперы соединения спецназначения группировки Центр на Красноармейском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 07.02.2025
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