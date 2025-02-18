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Школы Гагрского района частично закрыли на карантин

Школы Гагрского района частично закрыли на карантин

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Две школы в Бзыби и 22 класса в школах Гагрского района закрыли на карантин до 21 февраля из-за ситуации с распространением ОРВИ... 18.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-18T09:00+0300

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Две школы в Бзыби и 22 класса в школах Гагрского района закрыли на карантин до 21 февраля из-за ситуации с распространением ОРВИ, рассказала Sputnik заведующая отделом образования района Мадина Жиба. Из карантина уже вышли детсады Гагрского района. В пяти из них отсутствовало от 40% до 50% детей, в шестом детсаду была закрыта одна группа. Жиба подчеркнула, что цепочка распространения заболевания прервана и здоровые дети могут посещать детсады, а те, кто все еще болеет, продолжат лечение. Дальнейшие решения по функционированию образовательных учреждений будут приниматься на основе ежедневного анализа эпидемиологической ситуации в каждом из них.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/pyat-detskikh-sadov-i-odnu-shkolu-zakryli-na-karantin-v-gagrskom-rayone-1053812025.html

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