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Второй тур выборов президента Абхазии состоится 1 марта
Второй тур выборов президента Абхазии состоится 1 марта
Sputnik Абхазия
Второй тур выборов президента Абхазии назначен на 1 марта, сообщил глава ЦИК Дмитрий Маршан.
2025-02-18T19:28+0300
2025-02-18T19:28+0300
2025-02-18T19:50+0300
в абхазии
выборы президента абхазии - 2025
абхазия
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Второй тур выборов президента Абхазии назначен на 1 марта, сообщил глава ЦИК Дмитрий Маршан.В нём примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.Досрочные выборы президента Абхазии прошли 15 февраля. В списки избирателей были внесены 134,5 тыс. человек. Явка составила 65%, проголосовали около 95 тыс. человек. Мониторинг выборов осуществляли более 100 международных наблюдателей.Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/peskov-abkhaziya-1053827577.html
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второй тур выборов президента абхазии
второй тур выборов президента абхазии
Второй тур выборов президента Абхазии состоится 1 марта
19:28 18.02.2025 (обновлено: 19:50 18.02.2025)
За пост главы государства поборются Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Второй тур выборов президента Абхазии назначен на 1 марта, сообщил глава ЦИК Дмитрий Маршан.
В нём примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.
Досрочные выборы президента Абхазии прошли
15 февраля. В списки избирателей были внесены 134,5 тыс. человек. Явка составила
65%, проголосовали около 95 тыс. человек. Мониторинг выборов осуществляли более 100 международных наблюдателей.
Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур.