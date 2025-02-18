https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-abkhazii-1053835162.html

Второй тур выборов президента Абхазии состоится 1 марта

Второй тур выборов президента Абхазии состоится 1 марта

Sputnik Абхазия

Второй тур выборов президента Абхазии назначен на 1 марта, сообщил глава ЦИК Дмитрий Маршан.

2025-02-18T19:28+0300

2025-02-18T19:28+0300

2025-02-18T19:50+0300

в абхазии

выборы президента абхазии - 2025

абхазия

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Второй тур выборов президента Абхазии назначен на 1 марта, сообщил глава ЦИК Дмитрий Маршан.В нём примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.Досрочные выборы президента Абхазии прошли 15 февраля. В списки избирателей были внесены 134,5 тыс. человек. Явка составила 65%, проголосовали около 95 тыс. человек. Мониторинг выборов осуществляли более 100 международных наблюдателей.Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/peskov-abkhaziya-1053827577.html

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Sputnik Абхазия

второй тур выборов президента абхазии