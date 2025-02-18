https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/peskov-abkhaziya-1053827577.html

Песков: России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии завершился в рамках закона

Песков: России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии завершился в рамках закона

Sputnik Абхазия

России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии был завершен в рамках закона, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

2025-02-18T12:48+0300

2025-02-18T12:48+0300

2025-02-18T12:56+0300

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии был завершен в рамках закона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур. По предварительным данным, второй тур выборов пройдет 1 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/tsik-abkhazii-poblagodaril-kolleg-iz-rf-za-pomosch-v-organizatsii-golosovaniya-1053809461.html

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