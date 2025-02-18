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Песков: России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии завершился в рамках закона
Песков: России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии завершился в рамках закона
Sputnik Абхазия
России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии был завершен в рамках закона, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
2025-02-18T12:48+0300
2025-02-18T12:48+0300
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии был завершен в рамках закона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур. По предварительным данным, второй тур выборов пройдет 1 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/tsik-abkhazii-poblagodaril-kolleg-iz-rf-za-pomosch-v-organizatsii-golosovaniya-1053809461.html
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россия абхазия песков выборы президенти 2025 год второй тур кандидаты результаты
Песков: России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии завершился в рамках закона
12:48 18.02.2025 (обновлено: 12:56 18.02.2025)
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия выступает за стабильность в Абхазии.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии был завершен в рамках закона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это близкое для нас государство, нас связывают тесные узы сотрудничества, поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной", — подчеркнул он.
Выборы главы государства прошли
15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур. По предварительным данным, второй тур выборов пройдет
1 марта.