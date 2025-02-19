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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 февраля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием холодной воздушной массы с Арктики и прохождения холодного атмосферного... 19.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-19T19:05+0300
2025-02-19T19:05+0300
2025-02-19T19:05+0300
в абхазии
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СУХУМ, 19 фев – Sputnik. В четверг, 20 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами ожидается дождь, местами переходящий в мокрый снег, в горах и предгорных районах снег.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +1°С, днем от 0°С до +4°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 февраля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием холодной воздушной массы с Арктики и прохождения холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 19 фев – Sputnik. В четверг, 20 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами ожидается дождь, местами переходящий в мокрый снег, в горах и предгорных районах снег.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +1°С, днем от 0°С до +4°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.