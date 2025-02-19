https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/putin-vs-rossii-peresekli-granitsu-s-ukrainoy-v-kurskoy-oblasti-1053844661.html

Путин: ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области

Путин: ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области

Sputnik Абхазия

ВСУ вторглись к Курскую область для захвата российских территорий 6 августа 2024 года. 19.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-19T18:08+0300

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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области, заявил президент Владимир Путин.Путин добавил, что прорыв наблюдается по всей линии боевого соприкосновения. 6 августа 2024 года украинские войска вторглись на территорию Курской области, уничтожением отрядов ВСУ занимаются российские военные. По данным Минобороны, за все время боевых действий в этой зоне Киев потерял более 62 тысяч военных и 371 танк.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-ukrainskiy-mig-29-1053838569.html

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