https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/putin-vs-rossii-peresekli-granitsu-s-ukrainoy-v-kurskoy-oblasti-1053844661.html
Путин: ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области
Путин: ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области
Sputnik Абхазия
ВСУ вторглись к Курскую область для захвата российских территорий 6 августа 2024 года. 19.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-19T18:08+0300
2025-02-19T18:08+0300
2025-02-19T18:08+0300
россия
украина
новости
владимир путин
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/13/1053843647_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e4b295fe686d9111d0dc6b0a9364f227.jpg
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области, заявил президент Владимир Путин.Путин добавил, что прорыв наблюдается по всей линии боевого соприкосновения. 6 августа 2024 года украинские войска вторглись на территорию Курской области, уничтожением отрядов ВСУ занимаются российские военные. По данным Минобороны, за все время боевых действий в этой зоне Киев потерял более 62 тысяч военных и 371 танк.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-ukrainskiy-mig-29-1053838569.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/13/1053843647_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_3ba275ebaf8f0c8bb89b65ffb184ac01.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, владимир путин
россия, украина, новости, владимир путин
Путин: ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области
ВСУ вторглись к Курскую область для захвата российских территорий 6 августа 2024 года.
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области, заявил президент Владимир Путин.
"Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу России и Украины и вышли на территорию противника", — рассказал он.
Путин добавил, что прорыв наблюдается по всей линии боевого соприкосновения.
6 августа 2024 года украинские войска вторглись на территорию Курской области, уничтожением отрядов ВСУ занимаются российские военные. По данным Минобороны, за все время боевых действий в этой зоне Киев потерял более 62 тысяч военных и 371 танк.