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Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 975 человек, следует из сводки Министерства обороны России. 19.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-19T13:48+0300
2025-02-19T13:48+0300
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СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Министерстве обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, цехам сборки БпЛа, местам их хранения и запуска, пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 654 самолета, 283 вертолета, 43895 БпЛА, 594 ЗРК, 21519 танков и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин РСЗО, 21838 орудий полевой артиллерии и минометов, 31815 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29
13:48 19.02.2025 (обновлено: 14:39 19.02.2025)
Потери украинских войск за сутки составили до 975 человек, следует из сводки Министерства обороны России.
СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Министерстве обороны России.
Также за сутки средствами ПВО были сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer, две управляемые авиационные бомбы JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 123 украинских беспилотника.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, цехам сборки БпЛа, местам их хранения и запуска, пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 654 самолета, 283 вертолета, 43895 БпЛА, 594 ЗРК, 21519 танков и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин РСЗО, 21838 орудий полевой артиллерии и минометов, 31815 единиц специальной военной автомобильной техники.