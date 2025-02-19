https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-ukrainskiy-mig-29-1053838569.html

Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29

Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 975 человек, следует из сводки Министерства обороны России. 19.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-19T13:48+0300

2025-02-19T13:48+0300

2025-02-19T14:39+0300

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СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Министерстве обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, цехам сборки БпЛа, местам их хранения и запуска, пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 654 самолета, 283 вертолета, 43895 БпЛА, 594 ЗРК, 21519 танков и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин РСЗО, 21838 орудий полевой артиллерии и минометов, 31815 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/rossiyskie-voyska-osvobodili-yampolovku-v-dnr-1053828433.html

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