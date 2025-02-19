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Сотрудники МВД Абхазии изъяли мефедрон у жителя Сочи
Сотрудники МВД Абхазии изъяли мефедрон у жителя Сочи
Sputnik Абхазия
Всего у задержанного и в местах тайных закладок было изъято более 360 граммов мефедрона. 19.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-19T20:51+0300
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Наркотики в особо крупном размере изъяли абхазские правоохранители у жителя Сочи, сообщает пресс-служба МВД. 41-летнего Дениса Салимянова задержали на КПП "Псоу". При личном досмотре у него обнаружили 9 свертков с мефедроном. Салимянов рассказал, что наркотики он купил в Сочи в целях сбыта. Он указал на места тайных закладок в Сухуме, где изъяли около 13 граммов мефедрона. Еще 9 свертков обнаружили в его машине. Общий вес изъятого вещества составил 68 граммов. По его словам, он сделал в Абхазии 70 закладок, за каждую получил тысячу рублей. Согласно данным правоохранителей, задержанный был причастен к обороту наркотиков в еще большем объеме, и этот факт подтвердился — Денис Салимянов показал место, где было спрятано около 300 граммов мефедрона. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/zhitel-gagrskogo-rayona-zaderzhan-po-podozreniyu-vo-vvoze-narkotikov-1053716656.html
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абхазия, новости, наркотики, мвд абхазии
абхазия, новости, наркотики, мвд абхазии
Сотрудники МВД Абхазии изъяли мефедрон у жителя Сочи
20:51 19.02.2025 (обновлено: 20:52 19.02.2025)
Всего у задержанного и в местах тайных закладок было изъято более 360 граммов мефедрона.
СУХУМ, 19 фев - Sputnik.
Наркотики в особо крупном размере изъяли абхазские правоохранители у жителя Сочи, сообщает
пресс-служба МВД.
41-летнего Дениса Салимянова задержали на КПП "Псоу". При личном досмотре у него обнаружили 9 свертков с мефедроном.
Салимянов рассказал, что наркотики он купил в Сочи в целях сбыта. Он указал на места тайных закладок в Сухуме, где изъяли около 13 граммов мефедрона. Еще 9 свертков обнаружили в его машине. Общий вес изъятого вещества составил 68 граммов.
По его словам, он сделал в Абхазии 70 закладок, за каждую получил тысячу рублей.
Согласно данным правоохранителей, задержанный был причастен к обороту наркотиков в еще большем объеме, и этот факт подтвердился — Денис Салимянов показал место, где было спрятано около 300 граммов мефедрона.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.