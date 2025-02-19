https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/sotrudniki-mvd-abkhazii-izyali-mefedron-u-zhitelya-sochi-1053846502.html

Сотрудники МВД Абхазии изъяли мефедрон у жителя Сочи

Сотрудники МВД Абхазии изъяли мефедрон у жителя Сочи

Sputnik Абхазия

Всего у задержанного и в местах тайных закладок было изъято более 360 граммов мефедрона. 19.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Наркотики в особо крупном размере изъяли абхазские правоохранители у жителя Сочи, сообщает пресс-служба МВД. 41-летнего Дениса Салимянова задержали на КПП "Псоу". При личном досмотре у него обнаружили 9 свертков с мефедроном. Салимянов рассказал, что наркотики он купил в Сочи в целях сбыта. Он указал на места тайных закладок в Сухуме, где изъяли около 13 граммов мефедрона. Еще 9 свертков обнаружили в его машине. Общий вес изъятого вещества составил 68 граммов. По его словам, он сделал в Абхазии 70 закладок, за каждую получил тысячу рублей. Согласно данным правоохранителей, задержанный был причастен к обороту наркотиков в еще большем объеме, и этот факт подтвердился — Денис Салимянов показал место, где было спрятано около 300 граммов мефедрона. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/zhitel-gagrskogo-rayona-zaderzhan-po-podozreniyu-vo-vvoze-narkotikov-1053716656.html

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