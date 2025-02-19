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Средства ПВО сбили девять украинских БпЛА над российскими регионами
Средства ПВО сбили девять украинских БпЛА над российскими регионами
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили девять украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Министерстве... 19.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили девять украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Министерстве обороны.Еще по одному беспилотнику перехватили над Тульской областью и Татарстаном.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/rossiyskie-voyska-osvobodili-yampolovku-v-dnr-1053828433.html
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Средства ПВО сбили девять украинских БпЛА над российскими регионами
10:01 19.02.2025 (обновлено: 10:39 19.02.2025)
СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили девять украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Министерстве обороны.
Четыре БпЛА сбили над акваторией Черного моря, три – над Брянской областью.
Еще по одному беспилотнику перехватили над Тульской областью и Татарстаном.