https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/sredstva-pvo-sbili-devyat-ukrainskikh-bpla-nad-rossiyskimi-regionami-1053836290.html

Средства ПВО сбили девять украинских БпЛА над российскими регионами

Средства ПВО сбили девять украинских БпЛА над российскими регионами

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили девять украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Министерстве... 19.02.2025, Sputnik Абхазия

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россия

украина

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СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили девять украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Министерстве обороны.Еще по одному беспилотнику перехватили над Тульской областью и Татарстаном.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/rossiyskie-voyska-osvobodili-yampolovku-v-dnr-1053828433.html

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