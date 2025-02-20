https://sputnik-abkhazia.ru/20250220/rossiyskie-vrachi-proveli-medosmotr-shkolnikov-v-ochamchyre-1053850840.html

Российские врачи провели медосмотр школьников в Очамчыре

Российские врачи провели медосмотр школьников в Очамчыре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. В Абхазии продолжается крупномасштабная медицинская акция: в этот раз российские врачи проводят бесплатное обследование детей в... 20.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-20T12:56+0300

2025-02-20T12:56+0300

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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. В Абхазии продолжается крупномасштабная медицинская акция: в этот раз российские врачи проводят бесплатное обследование детей в Очамчыре. В состав бригады вошли специалисты разных направлений: хирурги, педиатры, отоларингологи, неврологи, офтальмологи, а также врачи ультразвуковой диагностики. Дети, нуждающиеся в дальнейшем лечении или консультациях, будут направлены к профильным специалистам. После Очамчыры врачи продолжат свою работу в других районах республики. Ранее аналогичные осмотры уже проводились в Сухуме. В течение нескольких месяцев планируется обследовать детей по всей стране, обеспечивая им доступ к квалифицированной медицинской помощи. "Еще две российские медбригады сегодня прибудут в Абхазию: завтра они начнут диспансеризацию в Сухумском и Гудаутском районах", – сообщил и.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба. Масштабная акция по медобследованию в Абхазии стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. "Диспансеризация – очень важное направление, которое позволяет на ранних стадиях выявить заболевания наших детей. Искренне благодарю российских специалистов, врачей", – сказал Гунба, также прибывший в школу-интернат, чтобы побеседовать с врачами, учителями и детьми. Завуч Мадина Тания обратилась к нему с проблемой: медучреждения в России для получения бесплатной помощи требуют внутренний паспорт и СНИЛС, в то время как у многих в Абхазии есть лишь заграничные паспорта. "Уже завтра свяжусь с российскими коллегами для решения этого вопроса", – ответил Гунба.С начала проведения детских медосмотров российские врачи обследовали 738 школьников. После проведенного обследования специалисты впервые выявили порядка 447 заболеваний, всего поставили около 972 диагноза. Среди них — патологии эндокринной системы, ортопедические нарушения и многое другое.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/masshtabnyy-medosmotr-abkhazskikh-detey-nachalsya-v-odnoy-iz-sukhumskikh-shkol-1053726303.html

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