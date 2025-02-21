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ФСБ России сорвала планы восьми граждан РФ устроить теракты
ФСБ России сорвала планы восьми граждан РФ устроить теракты
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. ФСБ России сообщила, что сорвала планы восьми граждан РФ устроить теракты по заданию украинских спецслужб. 21.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-21T09:00+0300
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. ФСБ России сообщила, что сорвала планы восьми граждан РФ устроить теракты по заданию украинских спецслужб. Они собирались совершить диверсии в местах дислокации российских военных. Диверсанты получили от 16 до 22 лет тюрьмы по приговору суда.
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фсб, россия, теракт, украина
фсб, россия, теракт, украина
ФСБ России сорвала планы восьми граждан РФ устроить теракты
09:00 21.02.2025 (обновлено: 10:41 21.02.2025)
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. ФСБ России сообщила, что сорвала планы восьми граждан РФ устроить теракты по заданию украинских спецслужб.
Россияне из шести регионов страны по указке Киева поджигали объекты транспортной инфраструктуры.
Они собирались совершить диверсии в местах дислокации российских военных.
Диверсанты получили от 16 до 22 лет тюрьмы по приговору суда.