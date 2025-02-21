https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/fsb-rossii-sorvala-plany-vosmi-grazhdan-rf-ustroit-terakty--1053857151.html

ФСБ России сорвала планы восьми граждан РФ устроить теракты

ФСБ России сорвала планы восьми граждан РФ устроить теракты

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. ФСБ России сообщила, что сорвала планы восьми граждан РФ устроить теракты по заданию украинских спецслужб. 21.02.2025, Sputnik Абхазия

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фсб

россия

теракт

украина

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. ФСБ России сообщила, что сорвала планы восьми граждан РФ устроить теракты по заданию украинских спецслужб. Они собирались совершить диверсии в местах дислокации российских военных. Диверсанты получили от 16 до 22 лет тюрьмы по приговору суда.

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фсб, россия, теракт, украина