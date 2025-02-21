https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/sukhumskie-kraski-levarsy-butba-zhizn-i-tvorchestvo-vydayuschegosya-khudozhnika-1053853961.html

Сухумские краски Леварсы Бутба: жизнь и творчество выдающегося художника

Сухумские краски Леварсы Бутба: жизнь и творчество выдающегося художника

Sputnik Абхазия

21 февраля 1960 года родился абхазский художник Леварса Бутба. Его картины можно было узнать "по уникальному почерку творца". 21.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-21T11:33+0300

2025-02-21T11:33+0300

2025-02-21T11:33+0300

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О жизни и творчестве выдающегося художника читайте в материале Sputnik.SputnikСухум Леварсы БутбаМногим жителям Абхазии Леварса Бутба запомнился по ярким образам Сухума, которому он посвятил множество своих работ. Столица Абхазии занимала особое место в жизни и творчестве художника, хотя сам он родился в селе Дурипш Гудаутского района. Уже в 11-летнем возрасте будущий художник переехал жить в Сухум.По словам близкого друга художника Батала Кобахия, Леварса, покоренный живописью и жаждой учиться рисовать, переехал из деревни в город и уже в юном возрасте стал вести самостоятельную жизнь.Сначала он учился в Горской школе №10, затем в Сухумском худучилище, а после – в Тбилисской академии художеств.После учебы в академии Леварса Бутба вернулся в Сухум, где продолжал трудиться до последних дней своей жизни."Сухум конца 70-х - начала 80-х мне казался городом-фестивалем, городом-праздником, причем бесконечным праздником… Стоило выйти в город – и ты попадал в эту атмосферу вечного праздника", – вспоминал в одном из своих интервью сам художник.Картины Бутба были яркими красками, художник писал мозаичным стилем, из которого рождались целые образы."Живопись его приносит в мир красоту. Картины Бутба сотканы из ярких пятен насыщенного цвета. Из этой мозаики проступают очертания предметного мира – дома и башни Сухума, кипарисы, фонари, колонны. Пейзаж воспроизводит не фотографически точный облик места, а то, как художник воспринимает его своим внутренним взором. Это утопически прекрасный мир, где не бывает ни войн, ни страхов. Такой художник хотел бы видеть свою родину – Абхазию", – так характеризовала его работы искусствовед Ксения Богемская.Война и мир Леварсы БутбаПеред Отечественной войной народа Абхазии Леварса Бутба узнал о своем страшном диагнозе – онкологическое заболевание крови. Но несмотря на болезнь, он встал на защиту Родины.Леварса Бутба многие годы мужественно и стойко переносил тяготы своей болезни, рассказал ранее Sputnik художник Алексей Шервашидзе-Чачба.После войны Леварса вернулся в Сухум, где он много трудился. По словам его близкого товарища Ахры Бжания, художник находился в постоянном творческом поиске, и все картины Леварсы – результат очень тяжелого творческого пути."Если бы Сухум остался без художников, писателей и культурных деятелей, Леварса в одиночку смог бы поддерживать атмосферу богемного очарования города", – отметил в одном из интервью Sputnik Абхазия Ахра Бжания.В Сухуме Леварса Бутба провел четыре персональные выставки. Работы его также выставлялись в Америке, Франции, Германии, Италии, России, Турции, Японии, Швейцарии.В 2004 году указом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Леварса Бутба был награжден орденом Ахьдз-Апша II степени, автором дизайна которого был он сам.Известный абхазский художник ушел из жизни 17 сентября 2007 года в возрасте 47 лет.Большинство произведений Леварсы Бутба хранится в частных коллекциях по всему миру. Творчество Бутба было представлено и в Абхазской государственной картинной Галерее. Но в результате пожара 21 января 2024 года все они погибли.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240221/vystavka-levarsy-butba-otkrylas-na-gume-1050239432.html

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