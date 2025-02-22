https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/dispanserizatsiya-rossiyskiy-vrach-sukhum-1053869660.html

Диспансеризация продолжается: известный российский врач осмотрел детей в Сухуме

Диспансеризация продолжается: известный российский врач осмотрел детей в Сухуме

Sputnik Абхазия

Продеус провел консультации и осмотры, разработал индивидуальные тактики лечения детей и взрослых. 22.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-22T17:32+0300

2025-02-22T17:32+0300

2025-02-22T17:32+0300

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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В рамках выполнения взятых Россией обязательств в Сухум приехали врачи, а среди них — ведущий программы "Жить здорово" Андрей Продеус, чтобы помочь маленьким пациентам с заболеваниями иммунологического профиля.Договоренность о диспансеризации детей была достигнута ранее в ходе визита Бадры Гунба в Москву.В Республиканской больнице Продеус провел консультации и осмотры, разработал индивидуальные тактики лечения детей и взрослых.Также состоялось совещание с коллегами в Сухумской инфекционной больнице. Он ответил на вопросы о правилах назначения тех или иных препаратов, их эффективности, стратегиях лечения. Врачи рассказали ему о наиболее сложных случаях, и российский специалист дал рекомендации по дальнейшему ведению таких пациентов.Многие абхазские врачи получали образование в России, однако российская медицинская практика (в стране с бОльшим количеством населения) позволяет накапливать более широкий опыт в диагностике сложных случаев. Совместная работа с российскими специалистами даёт возможность абхазским врачам повышать точность постановки диагнозов.Родители также высоко оценили приезд российских специалистов."Очень важно, что российские врачи приезжают к нам, поскольку в Абхазии нет иммунологов. Нам нужны такие профессоры. Хотелось бы, чтобы бывали у нас чаще", – рассказала Хамида, мама маленького пациента.Сам Андрей Продеус отметил, что необходимо уделять внимание и пожилым людям.Программа диспансеризации детей охватывает всю Абхазию, и до конца мая медики планируют обследовать более 25 тысяч человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/vzaimnyy-interes-butba-o-dispanserizatsii-shkolnikov-stroitelstve-detskoy-bolnitsy--1053728684.html

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