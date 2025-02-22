Экспозиция об участии Абхазии в СВО открылась в Музее Боевой Славы

"События забываются, и мы решили передать в музей вещи, чтобы люди помнили. Например, вот эти награды давались за определенные события, кое-что вручалось Сергеем Шойгу – за боевые заслуги. Этих медалей уже попросту нет, будет аннотация, людям будут объяснять, что и как, что наша республика осталась небезучастна. Тем более сегодня день признания суверенитета Донецкой и Луганской республик", — подчеркнул Мироненко.