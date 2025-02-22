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Экспозиция об участии Абхазии в СВО открылась в Музее Боевой Славы
Экспозиция об участии Абхазии в СВО открылась в Музее Боевой Славы
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В Государственном Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме открылась новая постоянная экспозиция, посвященная участию... 22.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В Государственном Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме открылась новая постоянная экспозиция, посвященная участию Абхазии в специальной военной операции. Руководитель Единого штаба помощи Донбассу в Абхазии Вадим Мироненко рассказал, что с 2014 года, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации, представители Абхазии помогают новым российским территориям. Среди экспонатов также есть знаки интернациональной бригады "Пятнашка", Георгиевские кресты, Золотая звезда волонтерского общественного труда, нож, подаренный Вадиму Мироненко Александром Захарченко и многое другое.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/abkhaziya-napravila-voennym-rf-bolee-700-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-s-nachala-svo-1053629941.html
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Экспозиция об участии Абхазии в СВО открылась в Музее Боевой Славы
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В Государственном Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме открылась новая постоянная экспозиция, посвященная участию Абхазии в специальной военной операции.
Руководитель Единого штаба помощи Донбассу в Абхазии Вадим Мироненко рассказал, что с 2014 года, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации, представители Абхазии помогают новым российским территориям.
"События забываются, и мы решили передать в музей вещи, чтобы люди помнили. Например, вот эти награды давались за определенные события, кое-что вручалось Сергеем Шойгу – за боевые заслуги. Этих медалей уже попросту нет, будет аннотация, людям будут объяснять, что и как, что наша республика осталась небезучастна. Тем более сегодня день признания суверенитета Донецкой и Луганской республик", — подчеркнул Мироненко.
Среди экспонатов также есть знаки интернациональной бригады "Пятнашка", Георгиевские кресты, Золотая звезда волонтерского общественного труда, нож, подаренный Вадиму Мироненко Александром Захарченко и многое другое.