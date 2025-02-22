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"Поезд Победы": интересные факты о первом интерактивном музее-поезде
"Поезд Победы": интересные факты о первом интерактивном музее-поезде
Sputnik Абхазия
В прошлом году учащиеся школ и их сопровождающие посетили в рамках проекта 13 городов, за две недели пути им удалось преодолеть более 9 тысяч километров. 22.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-22T11:05+0300
2025-02-22T11:05+0300
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Интерактивный музей "Поезд Победы" отправился в свое первое путешествие в 2020 году. Тогда экспозиция была представлена только в городах РФ. Уже через год состав впервые прибыл в Беларусь.География проекта постоянно расширяется, охватывая новые страны. Так, в минувшем году "Поезд Памяти" объединил порядка 200 человек из Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.В этом году в маршруте появится еще одна значимая точка назначения – Абхазия. Sputnik собрал интересные факты об одном из самых ярких патриотических проектов современности.Эффект присутствияИнтерактивный музей повествует о событиях военных лет – с 1941 по 1945 годы. Современные мультимедийные технологии – проекторы, экраны, видеостены, элементы дополненной реальности и объемный звук – создают эффект присутствия, позволяя погрузиться в историческую атмосферу.Экспозиция постоянно дополняется, появляются новые экспонаты, рассказывающие о событиях военного времени. На текущий момент "Поезд Памяти" включается в себя десять тематических вагонов, рассказывающих о различных аспектах военного времени.История последовательнаКомпозиция музея построена в хронологическом порядке – посетитель начинает свое путешествие с мирного времени, поступательно проходит ключевые события военной эпохи и завершает путешествие великой Победой.Так, первый вагон рассказывает о последних часах мирного времени, показывая истории пассажиров, еще не подозревающих о том, как последующие несколько лет изменят их жизни. Второй вагон посвящен Брестской крепости, которая стойко приняла на себя удар и отважно сдерживала натиск захватчиков.Вагоны хранят в себе истории об отправке бойцов на фронт, сражениях, концентрационных лагерях, борьбе советской науки за будущее страны, быте военнослужащих, жестокой блокаде Ленинграда. "Поезд Победы" рассказывает о планировании операций Красной армии, трибунале над нацистскими преступниками.Последний вагон рассказывает о долгожданной Победе и демонстрирует возвращение героев домой.Отважная спутницаПосетителей интерактивного музея сопровождает аудиогид Лидия – собирательный образ простой советской девушки, чью судьбу навсегда перевернул 1941-й год. Повествование ведется от ее имени, сообщается, что в годы войны отважная девушка работала машинистом паровоза.Несмотря на то, что Лидия является воплощением героической представительницы того времени, у нее есть реальный прототип. Им стала гомельчанка Елена Чухнюк. В годы ВОВ она была машинистом паровозной колонны, возившей воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.Реальные прототипы есть и у скульптур, которые представлены в вагонах - каждая скульптура имеет свою уникальную историю. Реализовали за три месяцаИсторический проект "Поезд Победы" был реализован в России при поддержке нескольких организаций и ведомств всего за три месяца.Сама идея интерактивного музея принадлежит группе художников из Санкт-Петербурга, представляющих творческую мастерскую "Невский баталист". Над реализацией проекта работала большая команда специалистов, включающая в себя порядка 70 человек.Также в создании "Поезда Победы" приняли участие медиагруппа "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО "Российские железные дороги" и Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".Доступен из любой точки мираВ минувшем году у музея появилась цифровая версия – с помощью современных технологий посетить экспозицию можно из любой точки мира, используя компьютер или смартфон.Онлайн-посетителей сопровождает уже знакомый аудиогид, в каждой точке музея есть дополнительные интерактивные элементы, позволяющие узнать больше об отдельных элементах экспозиции – значение имеет каждая мелочь, создатели оставили множество отсылок на события той эпохи, а также культурных деятелей.Перед началом экскурсии в формате онлайн можно прослушать видеоинструкцию, в которой подробно рассказывается о создании цифрового музея, принципе его работы и возможностях, которые доступны пользователю в данный момент. Виртуальная экскурсия, как и реальная, имеет возрастное ограничение - посетить экспозицию можно только по достижении 12-летнего возраста. В Абхазию "Поезд Победы" прибудет в праздничную дату - в День Защитника Отечества 23 февраля. Все желающие смогут посетить выставку на Сухумском вокзале бесплатно до 25 февраля.А 26 февраля поезд прибудет на железнодорожный вокзал Гудауты. В экспозицию будут включены мультимедийные материалы о героях войны, в том числе об уроженце Абхазии Алексее Ласурия, которому недавно исполнилось сто лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250115/parady-k-80-letiyu-pobedy-proydut-v-28-gorodakh-rossii-1053406927.html
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память, история, культура, великая отечественная война, россия, абхазия
память, история, культура, великая отечественная война, россия, абхазия

"Поезд Победы": интересные факты о первом интерактивном музее-поезде

11:05 22.02.2025
© Sputnik / Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкНовая экспозиция в передвижном музее "Поезд Победы"
Новая экспозиция в передвижном музее Поезд Победы - Sputnik Абхазия, 1920, 22.02.2025
© Sputnik / Светлана Шевченко
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В прошлом году учащиеся школ и их сопровождающие посетили в рамках проекта 13 городов, за две недели пути им удалось преодолеть более 9 тысяч километров.
Интерактивный музей "Поезд Победы" отправился в свое первое путешествие в 2020 году. Тогда экспозиция была представлена только в городах РФ. Уже через год состав впервые прибыл в Беларусь.
География проекта постоянно расширяется, охватывая новые страны. Так, в минувшем году "Поезд Памяти" объединил порядка 200 человек из Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
В этом году в маршруте появится еще одна значимая точка назначения – Абхазия. Sputnik собрал интересные факты об одном из самых ярких патриотических проектов современности.

Эффект присутствия

Интерактивный музей повествует о событиях военных лет – с 1941 по 1945 годы. Современные мультимедийные технологии – проекторы, экраны, видеостены, элементы дополненной реальности и объемный звук – создают эффект присутствия, позволяя погрузиться в историческую атмосферу.
© Sputnik / Инна Гришук"Поезд Победы"
Поезд Победы - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2025
"Поезд Победы"
© Sputnik / Инна Гришук
Экспозиция постоянно дополняется, появляются новые экспонаты, рассказывающие о событиях военного времени. На текущий момент "Поезд Памяти" включается в себя десять тематических вагонов, рассказывающих о различных аспектах военного времени.

История последовательна

Композиция музея построена в хронологическом порядке – посетитель начинает свое путешествие с мирного времени, поступательно проходит ключевые события военной эпохи и завершает путешествие великой Победой.
Так, первый вагон рассказывает о последних часах мирного времени, показывая истории пассажиров, еще не подозревающих о том, как последующие несколько лет изменят их жизни. Второй вагон посвящен Брестской крепости, которая стойко приняла на себя удар и отважно сдерживала натиск захватчиков.
© Sputnik / Инна Гришук"Поезд Победы"
Поезд Победы - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2025
"Поезд Победы"
© Sputnik / Инна Гришук
Вагоны хранят в себе истории об отправке бойцов на фронт, сражениях, концентрационных лагерях, борьбе советской науки за будущее страны, быте военнослужащих, жестокой блокаде Ленинграда. "Поезд Победы" рассказывает о планировании операций Красной армии, трибунале над нацистскими преступниками.
Последний вагон рассказывает о долгожданной Победе и демонстрирует возвращение героев домой.
Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2025
Парады к 80-летию Победы пройдут в 28 городах России
15 января, 16:02

Отважная спутница

Посетителей интерактивного музея сопровождает аудиогид Лидия – собирательный образ простой советской девушки, чью судьбу навсегда перевернул 1941-й год. Повествование ведется от ее имени, сообщается, что в годы войны отважная девушка работала машинистом паровоза.
Несмотря на то, что Лидия является воплощением героической представительницы того времени, у нее есть реальный прототип. Им стала гомельчанка Елена Чухнюк. В годы ВОВ она была машинистом паровозной колонны, возившей воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.
© Sputnik / Инна Гришук"Поезд Победы"
Поезд Победы - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2025
"Поезд Победы"
© Sputnik / Инна Гришук
Реальные прототипы есть и у скульптур, которые представлены в вагонах - каждая скульптура имеет свою уникальную историю.

Реализовали за три месяца

Исторический проект "Поезд Победы" был реализован в России при поддержке нескольких организаций и ведомств всего за три месяца.
Сама идея интерактивного музея принадлежит группе художников из Санкт-Петербурга, представляющих творческую мастерскую "Невский баталист". Над реализацией проекта работала большая команда специалистов, включающая в себя порядка 70 человек.
© Sputnik / Инна Гришук"Поезд Победы"
Поезд Победы - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2025
"Поезд Победы"
© Sputnik / Инна Гришук
Также в создании "Поезда Победы" приняли участие медиагруппа "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО "Российские железные дороги" и Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Доступен из любой точки мира

В минувшем году у музея появилась цифровая версия – с помощью современных технологий посетить экспозицию можно из любой точки мира, используя компьютер или смартфон.
Онлайн-посетителей сопровождает уже знакомый аудиогид, в каждой точке музея есть дополнительные интерактивные элементы, позволяющие узнать больше об отдельных элементах экспозиции – значение имеет каждая мелочь, создатели оставили множество отсылок на события той эпохи, а также культурных деятелей.
© Sputnik / Инна Гришук"Поезд Победы"
Поезд Победы - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2025
"Поезд Победы"
© Sputnik / Инна Гришук
Перед началом экскурсии в формате онлайн можно прослушать видеоинструкцию, в которой подробно рассказывается о создании цифрового музея, принципе его работы и возможностях, которые доступны пользователю в данный момент.
Виртуальная экскурсия, как и реальная, имеет возрастное ограничение - посетить экспозицию можно только по достижении 12-летнего возраста.
В Абхазию "Поезд Победы" прибудет в праздничную дату - в День Защитника Отечества 23 февраля. Все желающие смогут посетить выставку на Сухумском вокзале бесплатно до 25 февраля.
А 26 февраля поезд прибудет на железнодорожный вокзал Гудауты.
В экспозицию будут включены мультимедийные материалы о героях войны, в том числе об уроженце Абхазии Алексее Ласурия, которому недавно исполнилось сто лет.
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