https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/poezd-pobedy-interesnye-fakty-o-pervom-interaktivnom-muzee-poezde--1053864308.html

"Поезд Победы": интересные факты о первом интерактивном музее-поезде

"Поезд Победы": интересные факты о первом интерактивном музее-поезде

Sputnik Абхазия

В прошлом году учащиеся школ и их сопровождающие посетили в рамках проекта 13 городов, за две недели пути им удалось преодолеть более 9 тысяч километров. 22.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-22T11:05+0300

2025-02-22T11:05+0300

2025-02-22T11:05+0300

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Интерактивный музей "Поезд Победы" отправился в свое первое путешествие в 2020 году. Тогда экспозиция была представлена только в городах РФ. Уже через год состав впервые прибыл в Беларусь.География проекта постоянно расширяется, охватывая новые страны. Так, в минувшем году "Поезд Памяти" объединил порядка 200 человек из Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.В этом году в маршруте появится еще одна значимая точка назначения – Абхазия. Sputnik собрал интересные факты об одном из самых ярких патриотических проектов современности.Эффект присутствияИнтерактивный музей повествует о событиях военных лет – с 1941 по 1945 годы. Современные мультимедийные технологии – проекторы, экраны, видеостены, элементы дополненной реальности и объемный звук – создают эффект присутствия, позволяя погрузиться в историческую атмосферу.Экспозиция постоянно дополняется, появляются новые экспонаты, рассказывающие о событиях военного времени. На текущий момент "Поезд Памяти" включается в себя десять тематических вагонов, рассказывающих о различных аспектах военного времени.История последовательнаКомпозиция музея построена в хронологическом порядке – посетитель начинает свое путешествие с мирного времени, поступательно проходит ключевые события военной эпохи и завершает путешествие великой Победой.Так, первый вагон рассказывает о последних часах мирного времени, показывая истории пассажиров, еще не подозревающих о том, как последующие несколько лет изменят их жизни. Второй вагон посвящен Брестской крепости, которая стойко приняла на себя удар и отважно сдерживала натиск захватчиков.Вагоны хранят в себе истории об отправке бойцов на фронт, сражениях, концентрационных лагерях, борьбе советской науки за будущее страны, быте военнослужащих, жестокой блокаде Ленинграда. "Поезд Победы" рассказывает о планировании операций Красной армии, трибунале над нацистскими преступниками.Последний вагон рассказывает о долгожданной Победе и демонстрирует возвращение героев домой.Отважная спутницаПосетителей интерактивного музея сопровождает аудиогид Лидия – собирательный образ простой советской девушки, чью судьбу навсегда перевернул 1941-й год. Повествование ведется от ее имени, сообщается, что в годы войны отважная девушка работала машинистом паровоза.Несмотря на то, что Лидия является воплощением героической представительницы того времени, у нее есть реальный прототип. Им стала гомельчанка Елена Чухнюк. В годы ВОВ она была машинистом паровозной колонны, возившей воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.Реальные прототипы есть и у скульптур, которые представлены в вагонах - каждая скульптура имеет свою уникальную историю. Реализовали за три месяцаИсторический проект "Поезд Победы" был реализован в России при поддержке нескольких организаций и ведомств всего за три месяца.Сама идея интерактивного музея принадлежит группе художников из Санкт-Петербурга, представляющих творческую мастерскую "Невский баталист". Над реализацией проекта работала большая команда специалистов, включающая в себя порядка 70 человек.Также в создании "Поезда Победы" приняли участие медиагруппа "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО "Российские железные дороги" и Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".Доступен из любой точки мираВ минувшем году у музея появилась цифровая версия – с помощью современных технологий посетить экспозицию можно из любой точки мира, используя компьютер или смартфон.Онлайн-посетителей сопровождает уже знакомый аудиогид, в каждой точке музея есть дополнительные интерактивные элементы, позволяющие узнать больше об отдельных элементах экспозиции – значение имеет каждая мелочь, создатели оставили множество отсылок на события той эпохи, а также культурных деятелей.Перед началом экскурсии в формате онлайн можно прослушать видеоинструкцию, в которой подробно рассказывается о создании цифрового музея, принципе его работы и возможностях, которые доступны пользователю в данный момент. Виртуальная экскурсия, как и реальная, имеет возрастное ограничение - посетить экспозицию можно только по достижении 12-летнего возраста. В Абхазию "Поезд Победы" прибудет в праздничную дату - в День Защитника Отечества 23 февраля. Все желающие смогут посетить выставку на Сухумском вокзале бесплатно до 25 февраля.А 26 февраля поезд прибудет на железнодорожный вокзал Гудауты. В экспозицию будут включены мультимедийные материалы о героях войны, в том числе об уроженце Абхазии Алексее Ласурия, которому недавно исполнилось сто лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250115/parady-k-80-letiyu-pobedy-proydut-v-28-gorodakh-rossii-1053406927.html

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