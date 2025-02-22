https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/rossiya-abkhazii-120-interaktivnykh-dosok-1053867122.html

Россия подарила Абхазии 120 интерактивных досок NextPlanet 75

Россия подарила Абхазии 120 интерактивных досок NextPlanet 75

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Россия подарила Абхазии 120 интерактивных досок NextPlanet 75, они уже распределены по школам. 22.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Россия подарила Абхазии 120 интерактивных досок NextPlanet 75, они уже распределены по школам.В сухумской школе №5 приступили к установке нового оборудования.Учителя из России продемонстрировали абхазским коллегам, как пользоваться интерактивной доской, чем она лучше обычной, как с ее помощью работать на разных уроках.Преподаватели школы №5 с огромным интересом отнеслись к новшеству.Обновление школьной инфраструктуры стало результатом договоренностей, достигнутых политиком Бадрой Гунба в ходе встреч с российскими коллегами.Помимо поставок интерактивных досок, в рамках взаимодействия с министерством образования РФ в Абхазию начали поступать школьные автобусы, а местные педагоги проходят повышение квалификации в России.Кроме того, были решены вопросы с задолженностью по заработной плате учителей.Россия держит свое слово и выполняет все договоренности оперативно и в полном объеме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250220/esche-10-shkolnykh-avtobusov-peredala-rossiya-abkhazii-1053853257.html

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