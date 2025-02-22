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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/rossiyskie-voyska-osvobodili-novolyubovku-v-lnr-1053867579.html
Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР
Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Новолюбовка в ЛНР, сообщили в Министерстве обороны России. 22.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Новолюбовка в ЛНР, сообщили в Министерстве обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных БпЛА и подготовки операторов дронов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 157 районах. Средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы Hammer, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 58 беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44190 БпЛА, 596 ЗРК, 21698 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина РСЗО, 21948 орудий полевой артиллерии и минометов, 32033 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250220/vs-rossii-nanesli-udary-po-aerodromam-vsu-i-mestam-zapuska-bespilotnikov-1053851399.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф

Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР

19:01 22.02.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы "Мста-С" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета гаубицы Мста-С ЦВО на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 22.02.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Новолюбовка в ЛНР, сообщили в Министерстве обороны России.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики", - говорится в публикации.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных БпЛА и подготовки операторов дронов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 157 районах.
Средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы Hammer, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 58 беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44190 БпЛА, 596 ЗРК, 21698 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина РСЗО, 21948 орудий полевой артиллерии и минометов, 32033 единицы специальной военной автомобильной техники.
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
ВС России нанесли удары по аэродромам ВСУ и местам запуска беспилотников
20 февраля, 13:48
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