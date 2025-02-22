https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/rossiyskie-voyska-osvobodili-novolyubovku-v-lnr-1053867579.html

Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР

Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Новолюбовка в ЛНР, сообщили в Министерстве обороны России. 22.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-22T19:01+0300

2025-02-22T19:01+0300

2025-02-22T19:01+0300

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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Новолюбовка в ЛНР, сообщили в Министерстве обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных БпЛА и подготовки операторов дронов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 157 районах. Средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы Hammer, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 58 беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44190 БпЛА, 596 ЗРК, 21698 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина РСЗО, 21948 орудий полевой артиллерии и минометов, 32033 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250220/vs-rossii-nanesli-udary-po-aerodromam-vsu-i-mestam-zapuska-bespilotnikov-1053851399.html

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