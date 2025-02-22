https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/talantlivye-deti-abkhaziya-1053868234.html
Талантливые дети из Абхазии смогут участвовать в молодежных программах России
Талантливые дети из Абхазии смогут участвовать в молодежных программах России
Sputnik Абхазия
Дети и подростки из Абхазии смогут участвовать в российских программах по поддержке молодежи. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-02-22T15:07+0300
2025-02-22T15:07+0300
2025-02-22T15:07+0300
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Дети и подростки из Абхазии смогут участвовать в российских программах по поддержке молодежи. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он отметил, что ранее с соответствующей просьбой — включить школьников и детей из Абхазии в российские программы поддержки молодежи, такие как "Большая перемена" — обратился кандидат в президенты Абхазии, победитель первого тура президентских выборов Бадра Гунба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/bolee-dvukh-tysyach-zayavok-podano-na-konkurs-komanda-abkhazii-1053859618.html
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дети абхазия программы по поддержке молодежи россия
дети абхазия программы по поддержке молодежи россия
Талантливые дети из Абхазии смогут участвовать в молодежных программах России
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Дети и подростки из Абхазии смогут участвовать в российских программах по поддержке молодежи. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать такую возможность. По итогам проработки глава государства принял решение и подписал соответствующее распоряжение. Дети, школьники, представители молодежи Абхазии получат возможность присоединиться не только к "Большой перемене", но и к большому количеству других проектов по поддержке российской молодежи", — сказал Песков.
Он отметил, что ранее с соответствующей просьбой — включить школьников и детей из Абхазии в российские программы поддержки молодежи, такие как "Большая перемена" — обратился кандидат в президенты Абхазии, победитель первого тура президентских выборов Бадра Гунба.