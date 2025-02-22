https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/v-sukhume-otkroetsya-vystavka-posvyaschennaya-svo-i-dnyu-zaschitnika-otechestva-1053870312.html

В Сухуме откроется выставка, посвященная СВО и Дню защитника Отечества

В Сухуме откроется выставка, посвященная СВО и Дню защитника Отечества

Sputnik Абхазия

Фотовыставка откроется в Доме Москвы и будет доступна в течение недели. 22.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Фотовыставка "Мы обвиняем!", посвященная Дню защитника Отечества и спецоперации по освобождению Донбасса, откроется в Доме Москвы в Сухуме 24 февраля. Об этом Sputnik рассказали в пресс-службе представительства Россотрудничества в Абхазии.Экспозиция состоит из 22 снимков, сделанных российскими фотожурналистами, которые провели более 20 месяцев в зоне боевых действий и приграничных районах. Они запечатлели последствия ударов киевского режима по мирному населению и гражданским объектам инфраструктуры. Фотовыставка в Доме Москвы в Сухуме будет открыта для посетителей в течение недели. Проект "Мы обвиняем!" был представлен в нескольких в странах, в том числе в Беларуси, Венгрии, Перу, Южной Осетии, Узбекистане.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/vystavka-khudozhnikov-iz-abkhazii-i-kryma-budet-otkryta-v-sukhume-do-kontsa-marta-1053867706.html

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