https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/vystavka-khudozhnikov-iz-abkhazii-i-kryma-budet-otkryta-v-sukhume-do-kontsa-marta-1053867706.html

Выставка художников из Абхазии и Крыма будет открыта в Сухуме до конца марта

Выставка художников из Абхазии и Крыма будет открыта в Сухуме до конца марта

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Выставка Российской галереи искусств Севастополя "Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма" будет доступна для... 22.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-22T14:00+0300

2025-02-22T14:00+0300

2025-02-22T14:00+0300

абхазия

крым

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/13/1050215867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6da05dfbded8620b84c2828293fefe0f.jpg

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Выставка Российской галереи искусств Севастополя "Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма" будет доступна для посетителей до 30 марта. Свои работы в фойе Абхазского драмтеатра представили молодые художники из Крыма, участники арт-школы академического искусства, проведенной в сентябре 2023 года на площадке арт-кластера "Таврида". Абхазию представляет группа художников, которые выразили готовность к творческому обмену и открытому диалогу. По словам начальника отдела культуры и искусства Минкульта Абхазии Автандила Конджария, в рамках сотрудничества министерства с российскими коллегами, выставочное направление — одно из приоритетных направлений. Выставка – часть цикла совместных мероприятий. Ученый секретарь Российской галереи искусства Виктория Данилюк рассказала, что основным событием станет большой межмузейный проект "Летом", который находится на стадии подготовки. Директор Сухумского государственного художественного училища Амиран Адлейба подчеркнул, что такое событие — большой праздник для абхазских художников и страны. В выставке приняла участие выпускница Абхазского госуниверситета, художница Виктория Тания с работой "Лето". "Такие мероприятия важны и для российских художников, и для нас. Мы обмениваемся знаниями, опытом. Каждый из нас в своих работах показывает наше отношение, мировоззрение", — сказала она.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/sukhumskie-kraski-levarsy-butba-zhizn-i-tvorchestvo-vydayuschegosya-khudozhnika-1053853961.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/vzaimnyy-interes-o-vystavke-molodykh-khudozhnikov-abkhazii-i-kryma-1053855240.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, крым, новости