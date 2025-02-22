https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/vystavka-khudozhnikov-iz-abkhazii-i-kryma-budet-otkryta-v-sukhume-do-kontsa-marta-1053867706.html
Выставка художников из Абхазии и Крыма будет открыта в Сухуме до конца марта
Выставка художников из Абхазии и Крыма будет открыта в Сухуме до конца марта
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Выставка Российской галереи искусств Севастополя "Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма" будет доступна для... 22.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Выставка Российской галереи искусств Севастополя "Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма" будет доступна для посетителей до 30 марта. Свои работы в фойе Абхазского драмтеатра представили молодые художники из Крыма, участники арт-школы академического искусства, проведенной в сентябре 2023 года на площадке арт-кластера "Таврида". Абхазию представляет группа художников, которые выразили готовность к творческому обмену и открытому диалогу. По словам начальника отдела культуры и искусства Минкульта Абхазии Автандила Конджария, в рамках сотрудничества министерства с российскими коллегами, выставочное направление — одно из приоритетных направлений. Выставка – часть цикла совместных мероприятий. Ученый секретарь Российской галереи искусства Виктория Данилюк рассказала, что основным событием станет большой межмузейный проект "Летом", который находится на стадии подготовки. Директор Сухумского государственного художественного училища Амиран Адлейба подчеркнул, что такое событие — большой праздник для абхазских художников и страны. В выставке приняла участие выпускница Абхазского госуниверситета, художница Виктория Тания с работой "Лето". "Такие мероприятия важны и для российских художников, и для нас. Мы обмениваемся знаниями, опытом. Каждый из нас в своих работах показывает наше отношение, мировоззрение", — сказала она.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/sukhumskie-kraski-levarsy-butba-zhizn-i-tvorchestvo-vydayuschegosya-khudozhnika-1053853961.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/vzaimnyy-interes-o-vystavke-molodykh-khudozhnikov-abkhazii-i-kryma-1053855240.html
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Выставка художников из Абхазии и Крыма будет открыта в Сухуме до конца марта
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Выставка Российской галереи искусств Севастополя "Два берега. Диалог молодых художников Абхазии и Крыма" будет доступна для посетителей до 30 марта.
Свои работы в фойе Абхазского драмтеатра представили молодые художники из Крыма, участники арт-школы академического искусства, проведенной в сентябре 2023 года на площадке арт-кластера "Таврида".
Абхазию представляет группа художников, которые выразили готовность к творческому обмену и открытому диалогу.
По словам начальника отдела культуры и искусства Минкульта Абхазии Автандила Конджария, в рамках сотрудничества министерства с российскими коллегами, выставочное направление — одно из приоритетных направлений.
"Мы и в дальнейшем будем поддерживать молодых художников наших братских стран", — подчеркнул он.
Выставка – часть цикла совместных мероприятий. Ученый секретарь Российской галереи искусства Виктория Данилюк рассказала, что основным событием станет большой межмузейный проект "Летом", который находится на стадии подготовки.
Директор Сухумского государственного художественного училища Амиран Адлейба подчеркнул, что такое событие — большой праздник для абхазских художников и страны. В выставке приняла участие выпускница Абхазского госуниверситета, художница Виктория Тания с работой "Лето".
"Такие мероприятия важны и для российских художников, и для нас. Мы обмениваемся знаниями, опытом. Каждый из нас в своих работах показывает наше отношение, мировоззрение", — сказала она.