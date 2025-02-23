https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/abkhazskie-mediki-rf-1053882057.html

Абхазские медики постоянно повышают квалификацию в сотрудничестве с коллегами РФ

Абхазские медики постоянно повышают квалификацию в сотрудничестве с коллегами РФ

Sputnik Абхазия

По словам министра здравоохранения РФ Мурашко, Кубанский медицинский университет работает непосредственно в поликлиническом подразделении Республиканской... 23.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-23T17:02+0300

2025-02-23T17:02+0300

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Абхазские медики в постоянном режиме повышают свою квалификацию в сотрудничестве с российскими коллегами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Сегодня он совместно с политиком Бадрой Гунба посетил Республиканскую больницу в Сухуме."Во-первых, мы открыли ресурс по дистанционному образованию, который позволяет знакомиться с лекциями ведущих специалистов. Он открыт полностью для врачей Абхазии, они уже на протяжении нескольких лет пользуются этим ресурсом. Во-вторых, соответственно, сегодня Кубанский медицинский университет работает непосредственно в поликлиническом подразделении Республиканской больницы. Вот эта коммуникация, это же не просто совместный осмотр пациентов, это и обучающий процесс. Там ведущие специалисты: неврологи, кардиологи, педиатры, которые имеют наиболее высокую квалификацию. И вместе с этими врачами идёт процесс обучения и консультирования. Поэтому это плановая работа, которая выстраивается", — рассказал министр.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/rossiyskie-mediki-dispanserizatsiya-abkhaziya-1053878205.html

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