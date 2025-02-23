https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/rossiyskie-mediki-dispanserizatsiya-abkhaziya-1053878205.html
Российские медики в ходе диспансеризации осмотрели уже более 1800 детей Абхазии
Российские медики в ходе диспансеризации осмотрели уже более 1800 детей Абхазии
Sputnik Абхазия
Российскими врачами осмотрено уже более 1800 детей Абхазии в ходе масштабной диспансеризации, договорённость о проведении которой была достигнута во время визита политика Бадра Гунба в Москву.Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения республиканской больницы, на диспансеризации работают 4 бригады российских врачей.
2025-02-23T15:12+0300
2025-02-23T15:12+0300
2025-02-23T15:12+0300
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Российскими врачами осмотрено уже более 1800 детей Абхазии в ходе масштабной диспансеризации, договорённость о проведении которой была достигнута во время визита политика Бадра Гунба в Москву.Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения республиканской больницы, на диспансеризации работают 4 бригады российских врачей.Также в процессе диспансеризации уже двум детям потребовались консультации специалистов более высокого уровня. И здесь помог телемедицинский центр, который позволяет быстро связаться со специализированным центром Москвы. И эти консультации были проведены.Бадра Гунба поблагодарил министра здравоохранения РФ за помощь в проведении диспансеризации детей Абхазии.Также Россия направила в Сухум специалистов Кубанского медицинского университета, они ведут приём в поликлинике. Михаил Мурашко посетил её совместно с политиком Бадрой Гунба.В числе специалистов — главный невролог Южного федерального округа РФ Людмила Тимченко, терапевт Сергей Канорский, заведующий кафедрой Кубанского университета, педиатр доцент Олеся Первишко и другие."Эти наши связи не сегодня возникли. В период пандемии здесь большое количество врачей оказывало помощь, много жизней было спасено. Ежегодно здесь работают специалисты из России", — сказал Мурашко.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/dispanserizatsiya-rossiyskiy-vrach-sukhum-1053869660.html
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российские медики диспансеризация абхазия дети
российские медики диспансеризация абхазия дети
Российские медики в ходе диспансеризации осмотрели уже более 1800 детей Абхазии
На диспансеризации работают 4 бригады российских врачей. Также в процессе диспансеризации уже двум детям потребовались консультации специалистов более высокого уровня.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Российскими врачами осмотрено уже более 1800 детей Абхазии в ходе масштабной диспансеризации, договорённость о проведении которой была достигнута во время визита политика Бадра Гунба в Москву.
Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения республиканской больницы, на диспансеризации работают 4 бригады российских врачей.
"Мы дополнительно сейчас сюда доставили два автомобиля, с ними более удобно работать, потому что они оснащены медицинскими оборудованием, специальными комплектами. Это всё бесплатно. По итогам осмотров каждому третьему ребенку требуется диспансерное наблюдение специалистов в связи с тем или иным заболеванием. Эта работа точно нужна", — отметил министр.
Также в процессе диспансеризации уже двум детям потребовались консультации специалистов более высокого уровня. И здесь помог телемедицинский центр, который позволяет быстро связаться со специализированным центром Москвы. И эти консультации были проведены.
Бадра Гунба поблагодарил министра здравоохранения РФ за помощь в проведении диспансеризации детей Абхазии.
"Это сделано очень оперативно, буквально сразу после нашей встречи в Москве, когда было принято решение. И уже несколько дней проводится масштабная диспансеризация молодого населения. Это очень важное направление", — рассказал Бадра Гунба.
Также Россия направила в Сухум специалистов Кубанского медицинского университета, они ведут приём в поликлинике. Михаил Мурашко посетил её совместно с политиком Бадрой Гунба.
В числе специалистов — главный невролог Южного федерального округа РФ Людмила Тимченко, терапевт Сергей Канорский, заведующий кафедрой Кубанского университета, педиатр доцент Олеся Первишко и другие.
"Эти наши связи не сегодня возникли. В период пандемии здесь большое количество врачей оказывало помощь, много жизней было спасено. Ежегодно здесь работают специалисты из России", — сказал Мурашко.