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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/angiograf-abkhaziya-murashko-1053879876.html
Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены – Мурашко
Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены – Мурашко
Sputnik Абхазия
Министр отметил, что сегодня данный вид помощи на территории Абхазии не оказывается вообще. А он необходим в экстренных ситуациях. Кроме того, ангиограф — это ещё и плановая помощь, в том числе при ишемической болезни сердца. Есть возможность восстановить просвет сосудов, что позволит пациенту жить без каких-либо ограничений.
2025-02-23T16:42+0300
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены, он позволит оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам посещения Республиканской больницы в Сухуме. Договорённость о поставке аппарата была достигнута ранее в ходе визита политика Бадры Гунба в Москву.Министр отметил, что сегодня данный вид помощи на территории Абхазии не оказывается вообще. А он необходим в экстренных ситуациях: позволяет восстановить кровоснабжение миокарда малоинвазивным способом - через небольшой прокол для того, чтобы пациенту с инфарктом сохранить жизнь.Кроме того, ангиограф — это ещё и плановая помощь, в том числе при ишемической болезни сердца. Есть возможность восстановить просвет сосудов, что позволит пациенту жить без каких-либо ограничений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/mikhail-murashko-posetil-telemeditsinskiy-tsentr-v-respublikanskoy-bolnitse-1053877350.html
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ангиограф для абхазии россия средства
ангиограф для абхазии россия средства

Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены – Мурашко

16:42 23.02.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и политик Бадра Гунба
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и политик Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены, он позволит оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам посещения Республиканской больницы в Сухуме. Договорённость о поставке аппарата была достигнута ранее в ходе визита политика Бадры Гунба в Москву.
Министр отметил, что сегодня данный вид помощи на территории Абхазии не оказывается вообще. А он необходим в экстренных ситуациях: позволяет восстановить кровоснабжение миокарда малоинвазивным способом - через небольшой прокол для того, чтобы пациенту с инфарктом сохранить жизнь.
Кроме того, ангиограф — это ещё и плановая помощь, в том числе при ишемической болезни сердца. Есть возможность восстановить просвет сосудов, что позволит пациенту жить без каких-либо ограничений.
"Эта установка — это и диагностика, и лечение. Сейчас я хотел бы лично посмотреть, куда её монтировать и как она будет функционировать в последующем", — резюмировал Мурашко.
Михаил Мурашко посетил телемедицинский центр в Республиканской больнице - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2025
В Абхазии
Михаил Мурашко посетил телемедицинский центр в Республиканской больнице
14:17
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