https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/angiograf-abkhaziya-murashko-1053879876.html
Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены – Мурашко
Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены – Мурашко
Sputnik Абхазия
Министр отметил, что сегодня данный вид помощи на территории Абхазии не оказывается вообще. А он необходим в экстренных ситуациях. Кроме того, ангиограф — это ещё и плановая помощь, в том числе при ишемической болезни сердца. Есть возможность восстановить просвет сосудов, что позволит пациенту жить без каких-либо ограничений.
2025-02-23T16:42+0300
2025-02-23T16:42+0300
2025-02-23T16:42+0300
в абхазии
абхазия
новости
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/17/1053879707_0:89:838:560_1920x0_80_0_0_a5317c1bb5ade65cbd09374e44c16133.jpg
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены, он позволит оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам посещения Республиканской больницы в Сухуме. Договорённость о поставке аппарата была достигнута ранее в ходе визита политика Бадры Гунба в Москву.Министр отметил, что сегодня данный вид помощи на территории Абхазии не оказывается вообще. А он необходим в экстренных ситуациях: позволяет восстановить кровоснабжение миокарда малоинвазивным способом - через небольшой прокол для того, чтобы пациенту с инфарктом сохранить жизнь.Кроме того, ангиограф — это ещё и плановая помощь, в том числе при ишемической болезни сердца. Есть возможность восстановить просвет сосудов, что позволит пациенту жить без каких-либо ограничений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/mikhail-murashko-posetil-telemeditsinskiy-tsentr-v-respublikanskoy-bolnitse-1053877350.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/17/1053879707_0:10:838:639_1920x0_80_0_0_b0942a80af966766230dec8fc18b022d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ангиограф для абхазии россия средства
ангиограф для абхазии россия средства
Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены – Мурашко
Россия поставит в Абхазию дорогостоящее оборудование.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены, он позволит оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам посещения Республиканской больницы в Сухуме. Договорённость о поставке аппарата была достигнута ранее в ходе визита политика Бадры Гунба в Москву.
Министр отметил, что сегодня данный вид помощи на территории Абхазии не оказывается вообще. А он необходим в экстренных ситуациях: позволяет восстановить кровоснабжение миокарда малоинвазивным способом - через небольшой прокол для того, чтобы пациенту с инфарктом сохранить жизнь.
Кроме того, ангиограф — это ещё и плановая помощь, в том числе при ишемической болезни сердца. Есть возможность восстановить просвет сосудов, что позволит пациенту жить без каких-либо ограничений.
"Эта установка — это и диагностика, и лечение. Сейчас я хотел бы лично посмотреть, куда её монтировать и как она будет функционировать в последующем", — резюмировал Мурашко.