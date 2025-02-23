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Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены – Мурашко

Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены – Мурашко

Sputnik Абхазия

Министр отметил, что сегодня данный вид помощи на территории Абхазии не оказывается вообще. А он необходим в экстренных ситуациях. Кроме того, ангиограф — это ещё и плановая помощь, в том числе при ишемической болезни сердца. Есть возможность восстановить просвет сосудов, что позволит пациенту жить без каких-либо ограничений.

2025-02-23T16:42+0300

2025-02-23T16:42+0300

2025-02-23T16:42+0300

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Средства на ангиограф для Абхазии уже выделены, он позволит оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам посещения Республиканской больницы в Сухуме. Договорённость о поставке аппарата была достигнута ранее в ходе визита политика Бадры Гунба в Москву.Министр отметил, что сегодня данный вид помощи на территории Абхазии не оказывается вообще. А он необходим в экстренных ситуациях: позволяет восстановить кровоснабжение миокарда малоинвазивным способом - через небольшой прокол для того, чтобы пациенту с инфарктом сохранить жизнь.Кроме того, ангиограф — это ещё и плановая помощь, в том числе при ишемической болезни сердца. Есть возможность восстановить просвет сосудов, что позволит пациенту жить без каких-либо ограничений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/mikhail-murashko-posetil-telemeditsinskiy-tsentr-v-respublikanskoy-bolnitse-1053877350.html

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