https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/mikhail-murashko-posetil-telemeditsinskiy-tsentr-v-respublikanskoy-bolnitse-1053877350.html

Михаил Мурашко посетил телемедицинский центр в Республиканской больнице

Михаил Мурашко посетил телемедицинский центр в Республиканской больнице

Sputnik Абхазия

За два дня в телемедицинском центре абхазские врачи провели восемь видеоконференций с российскими коллегами. 23.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-23T14:17+0300

2025-02-23T14:17+0300

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. С 20 февраля в Республиканской больнице Абхазии действует телемедицинский центр, с помощью которого местные врачи могут консультироваться с коллегами из ведущих медицинских учреждений России. Сегодня больницу посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ему рассказали, что проведено обучение трёх ответственных специалистов для проведения телемостов. В присутствии российского министра установили видеосвязь с Федеральным центром медицины катастроф и Национальным медцентром здоровья детей в Москве. За очень короткий период с 20 по 21 февраля проведено уже 8 видеоконференций с российскими специалистами по 8 тяжёлым клиническим случаям. Получено 11 медицинских заключений. Ещё по четырём пациентам запланированы повторные консультации, в том числе ультразвуковое исследование в онлайн-режиме для молодой беременной пациентки. Четыре видеоконференции проведены по детям. Договоренность о начале проведения телемедицинских консультаций для жителей Абхазии была достигнута в ходе недавней встречи политического деятеля республики Бадры Гунба с Министром здравоохранения России Михаилом Мурашко в Москве. Михаил Мурашко отметил, что это важный этап развития взаимодействия медиков двух стран ради здоровья пациентов. Он также напомнил, что в период летних отпусков в Абхазии активно привлекаются специалисты российских медицинских организаций. Они направлялись в Абхазию и оказывали медицинскую помощь, и это позволяло абхазским больницам планировать рабочий график в этот жаркий период и эффективнее оказывать помощь пациентам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/tsentr-telemeditsinskikh-konsultatsiy-poyavitsya-pri-respublikanskoy-bolnitse-1053835625.html

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