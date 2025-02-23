https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/detskaya-bolnitsa-medpomosch-1053888667.html

Строящаяся при поддержке РФ детская больница позволит получать качественную медпомощь

Строящаяся при поддержке РФ детская больница позволит получать качественную медпомощь

Sputnik Абхазия

В ней будет отделение чистой хирургии, гнойной хирургии, два операционных блока, стоматология, приёмное отделение, диагностическое отделение и бытовые... 23.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-23T18:01+0300

2025-02-23T18:01+0300

2025-02-23T18:01+0300

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Новая детская больница позволит получать качественную медпомощь юным пациентам внутри Абхазии. Сейчас же их приходится вывозить на лечение за границу.Об этом заявил абхазский политик Бадра Гунба, который сегодня совместно с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко посетил строительную площадку детской больницы.Как рассказал представитель управления капитального строительства, объект финансируется за счёт российской финансовой помощи. Стоимость — 650 млн рублей в ценах 2022 года. Больница будет площадью 7000 квадратных метров, 5 этажей. В ней будет отделение чистой хирургии, гнойной хирургии, два операционных блока, стоматология, приёмное отделение, диагностическое отделение и бытовые помещения.Строительные работы будут идти в две смены, набрана ещё одна бригада.Михаил Мурашко отметил, что у строителей есть всё необходимое: проект, необходимые средства выделены. Дело за ними, чтобы сроки соблюдались.Бадра Гунба рассказал, что новая детская больница очень важна для жителей Абхазии, так как работающее сегодня детское медучреждение находится в плачевном состоянии и практически не даёт возможности предоставлять медицинские услуги.Уже сегодня налажена работа по проведению телемедицинских консультаций с привлечением специалистов ведущих федеральных медицинских центров Минздрава России, в результате пациентам назначают наиболее эффективное и современное лечение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/rossiyskie-mediki-dispanserizatsiya-abkhaziya-1053878205.html

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