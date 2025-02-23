https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/gunba-vopros-medpomoschi-1053884472.html

Гунба планирует заняться вопросом медпомощи гражданам Абхазии в РФ по загранпаспорту

Гунба планирует заняться вопросом медпомощи гражданам Абхазии в РФ по загранпаспорту

Sputnik Абхазия

Как отметил политик, сегодня у многих граждан Абхазии, имеющих также и российское гражданство, такой возможности нет. 23.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-23T17:27+0300

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Бадра Гунба заявил, что в случае его избрания первым поручением будет подготовка изменений в межправсоглашение с Россией — чтобы граждане Абхазии могли получать медпомощь на российской территории на основании загранпаспорта.Как отметил политик, сегодня, к сожалению, у многих граждан Абхазии, имеющих также и российское гражданство, такой возможности нет. Проблема в том, что у них на руках лишь российский загранпаспорт, но нет внутреннего паспорта и СНИЛС. А их требуют в российских лечебных учреждениях при оказании бесплатной помощи.Также он обсуждал этот вопрос во время телефонного разговора с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/zhiteli-abkhazii-medpomoschi-1053877698.html

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