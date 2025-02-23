https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/gunba-vopros-medpomoschi-1053884472.html
Гунба планирует заняться вопросом медпомощи гражданам Абхазии в РФ по загранпаспорту
Гунба планирует заняться вопросом медпомощи гражданам Абхазии в РФ по загранпаспорту
Sputnik Абхазия
Как отметил политик, сегодня у многих граждан Абхазии, имеющих также и российское гражданство, такой возможности нет. 23.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-23T17:27+0300
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Бадра Гунба заявил, что в случае его избрания первым поручением будет подготовка изменений в межправсоглашение с Россией — чтобы граждане Абхазии могли получать медпомощь на российской территории на основании загранпаспорта.Как отметил политик, сегодня, к сожалению, у многих граждан Абхазии, имеющих также и российское гражданство, такой возможности нет. Проблема в том, что у них на руках лишь российский загранпаспорт, но нет внутреннего паспорта и СНИЛС. А их требуют в российских лечебных учреждениях при оказании бесплатной помощи.Также он обсуждал этот вопрос во время телефонного разговора с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/zhiteli-abkhazii-medpomoschi-1053877698.html
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абхазия, россия, новости, медицинская помощь
Гунба планирует заняться вопросом медпомощи гражданам Абхазии в РФ по загранпаспорту
Как отметил политик, сегодня у многих граждан Абхазии, имеющих также и российское гражданство, такой возможности нет.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Бадра Гунба заявил, что в случае его избрания первым поручением будет подготовка изменений в межправсоглашение с Россией — чтобы граждане Абхазии могли получать медпомощь на российской территории на основании загранпаспорта.
Как отметил политик, сегодня, к сожалению, у многих граждан Абхазии, имеющих также и российское гражданство, такой возможности нет. Проблема в том, что у них на руках лишь российский загранпаспорт, но нет внутреннего паспорта и СНИЛС. А их требуют в российских лечебных учреждениях при оказании бесплатной помощи.
"Мы получили согласие на такую работу (от российских коллег). И я уверен, что уже после выборов мы вернемся к этому вопросу", — заявил Гунба после посещения Республиканской больницы вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.
Также он обсуждал этот вопрос во время телефонного разговора с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
"Мной будут даны поручения подготовить изменения в межправосоглашение для того, чтобы наши граждане имели возможность получить качественную медицинскую помощь. Это очень важное направление. Только в прошлом году порядка 8 тысяч граждан нашей страны было отправлено на лечение за пределы республики Абхазия. Такого рода взаимодействие позволит нашим гражданам получить качественную медицинскую помощь на территории Российской Федерации", — пояснил Бадра Гунба.