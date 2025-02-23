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Жителям Абхазии упростят получение медпомощи в России

Жителям Абхазии упростят получение медпомощи в России

Sputnik Абхазия

Россия готова внести изменения в межправсоглашение об оказании медицинской помощи, чтобы граждане Абхазии с российским гражданством могли обращаться в лечебные учреждении России на основании загранпаспорта.

2025-02-23T14:47+0300

2025-02-23T14:47+0300

2025-02-23T14:47+0300

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Россия готова внести изменения в межправсоглашение об оказании медицинской помощи, чтобы граждане Абхазии с российским гражданством могли обращаться в лечебные учреждении России на основании загранпаспорта.Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения республиканской больницы совместно с политиком Бадрой Гунба.Министр рассказал, что в список требуемых документов нужно внести коррективы, чтобы нужны были только два документа — паспорт (в том числе загран) и полис страховки. Пенсионный (СНИЛС) будет не нужен."Средства и возможности предусмотрены. Поэтому мы надеемся на решение вопроса", — отметил министр. Он также напомнил, что Минздрав РФ в этом году, как и в предыдущие, выделил более полумиллиарда рублей в фонд ОМС Краснодарского края, который оплачивает услуги для этой категории пациентов. В прошлом году более 8 тысяч таких пациентов получили помощь.Бадра Гунба поблагодарил Мурашко за помощь, и отметил, что требование СНИЛС действительно ограничивает доступ людей к медицинской помощи."Действительно это очень важный вопрос, учитывая, что большое количество наших граждан также является гражданами Российской Федерации. Для нас очень важно, чтобы они имели доступ к медицине, в том числе и на территории РФ. А сейчас у наших граждан нет внутреннего паспорта и СНИЛС", — рассказал Гунба.Он также напомнил, что вчера говорил об этом с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой."Будем надеяться, что мы решим этот вопрос, как только закончатся выборы. Я уверен, что мы дадим поручение, одним из первых поручений должно быть внесение изменения в межправосоглашение, которое позволит получить доступную медицинскую помощь на территории Российской Федерации", — заявил Бадра Гунба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/mikhail-murashko-posetil-telemeditsinskiy-tsentr-v-respublikanskoy-bolnitse-1053877350.html

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