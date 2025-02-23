https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/kulturnaya-afisha-abkhazii-poezd-pobedy-vystavki-i-spektakli-1053889472.html
Культурная афиша Абхазии: "Поезд Победы" выставки и спектакли
Культурная афиша Абхазии: "Поезд Победы" выставки и спектакли
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий Абхазии с 24 февраля по 2 марта. Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе. 23.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-23T19:32+0300
2025-02-23T19:32+0300
2025-02-23T19:32+0300
в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/17/1053872459_7:0:1913:1072_1920x0_80_0_0_239316e8b437e63d833160eb4b5f7e23.jpg
Sputnik"Поезд Победы"С 24 по 25 февраля с 10:00 до 18:00 на вокзале Сухума будет работать мультимедийный музей "Поезда Победы", прибывший в Абхазию 23 февраля.26 февраля с 10:00 до 18:00 "Поезд Победы" будет стоять на платформе железнодорожного вокзала в Гудауте.Выставка картин Леварсы БутбаДо 28 февраля продлится выставка "Леварса Бутба. Память о мастере" в Музее Банка Абхазии. Она посвящена 65-летию со дня рождения абхазского художника, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" II степени Леварсы Бутба, на ней представлено более 20 картин из частных коллекций."Два берега"С 24 февраля до 30 марта – выставка Российской галереи искусств Севастополя "Два берега" в фойе Абхазского драмтеатра. Представлены картины молодых абхазских и крымских художников.Абхазский драмтеатр26 и 27 февраля – премьера спектакля "Мирандолина" по мотивам комедийного произведения Карло Гольдони. Режиссер Эсма Квициния.Абхазский Молодежный театр27 февраля в 15:00 в гудаутском доме культуры Абхазский Молодежный театр покажет спектакль "Абхазы мы, абхазы".РУСДРАМ 25 февраля в 19:00 – спектакль "Визит старой дамы" режиссера Антона Киселюса.27 февраля в 19:00 – спектакль "Евгений Онегин" режиссера Сергея Ефремова.28 февраля в 19:00 – спектакль "Земляника" по мотивам произведения Джумы Ахуба в постановке Дениса Хусниярова.2 марта в 19:00 – спектакль "Рассказ мула старого Хабуга" по произведению Фазиля Искандера. Режиссер Антон Корнилов.Абхазская госфилармония27 февраля в 18:00 в Абхазской госфилармонии пройдет XIV фестиваль оркестров абхазских народных инструментов "Апхьарца", организованный Республиканским центром народного творчества имени Ивана Кортуа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/arsaliya-o-levarse-butba-emu-udalos-vshit-nash-kulturnyy-kod-v-svoi-raboty-1053860591.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/17/1053872459_246:0:1675:1072_1920x0_80_0_0_6ba9ae1fe957a3afc8d48bea8ce010da.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия
Культурная афиша Абхазии: "Поезд Победы" выставки и спектакли
Афиша культурных событий Абхазии с 24 февраля по 2 марта. Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе.
С 24 по 25 февраля с 10:00 до 18:00 на вокзале Сухума будет работать мультимедийный музей "Поезда Победы", прибывший в Абхазию 23 февраля.
26 февраля с 10:00 до 18:00 "Поезд Победы" будет стоять на платформе железнодорожного вокзала в Гудауте.
Выставка картин Леварсы Бутба
До 28 февраля продлится выставка "Леварса Бутба. Память о мастере" в Музее Банка Абхазии.
Она посвящена 65-летию со дня рождения абхазского художника, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" II степени Леварсы Бутба, на ней представлено более 20 картин из частных коллекций.
С 24 февраля до 30 марта – выставка Российской галереи искусств Севастополя "Два берега" в фойе Абхазского драмтеатра. Представлены картины молодых абхазских и крымских художников.
26 и 27 февраля – премьера спектакля "Мирандолина" по мотивам комедийного произведения Карло Гольдони. Режиссер Эсма Квициния.
Абхазский Молодежный театр
27 февраля в 15:00 в гудаутском доме культуры Абхазский Молодежный театр покажет спектакль "Абхазы мы, абхазы".
25 февраля в 19:00 – спектакль "Визит старой дамы" режиссера Антона Киселюса.
27 февраля в 19:00 – спектакль "Евгений Онегин" режиссера Сергея Ефремова.
28 февраля в 19:00 – спектакль "Земляника" по мотивам произведения Джумы Ахуба в постановке Дениса Хусниярова.
2 марта в 19:00 – спектакль "Рассказ мула старого Хабуга" по произведению Фазиля Искандера. Режиссер Антон Корнилов.
27 февраля в 18:00 в Абхазской госфилармонии пройдет XIV фестиваль оркестров абхазских народных инструментов "Апхьарца", организованный Республиканским центром народного творчества имени Ивана Кортуа.