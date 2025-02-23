https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/kulturnaya-afisha-abkhazii-poezd-pobedy-vystavki-i-spektakli-1053889472.html

Культурная афиша Абхазии: "Поезд Победы" выставки и спектакли

Культурная афиша Абхазии: "Поезд Победы" выставки и спектакли

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий Абхазии с 24 февраля по 2 марта. Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе. 23.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-23T19:32+0300

2025-02-23T19:32+0300

2025-02-23T19:32+0300

в абхазии

абхазия

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Sputnik"Поезд Победы"С 24 по 25 февраля с 10:00 до 18:00 на вокзале Сухума будет работать мультимедийный музей "Поезда Победы", прибывший в Абхазию 23 февраля.26 февраля с 10:00 до 18:00 "Поезд Победы" будет стоять на платформе железнодорожного вокзала в Гудауте.Выставка картин Леварсы БутбаДо 28 февраля продлится выставка "Леварса Бутба. Память о мастере" в Музее Банка Абхазии. Она посвящена 65-летию со дня рождения абхазского художника, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" II степени Леварсы Бутба, на ней представлено более 20 картин из частных коллекций."Два берега"С 24 февраля до 30 марта – выставка Российской галереи искусств Севастополя "Два берега" в фойе Абхазского драмтеатра. Представлены картины молодых абхазских и крымских художников.Абхазский драмтеатр26 и 27 февраля – премьера спектакля "Мирандолина" по мотивам комедийного произведения Карло Гольдони. Режиссер Эсма Квициния.Абхазский Молодежный театр27 февраля в 15:00 в гудаутском доме культуры Абхазский Молодежный театр покажет спектакль "Абхазы мы, абхазы".РУСДРАМ 25 февраля в 19:00 – спектакль "Визит старой дамы" режиссера Антона Киселюса.27 февраля в 19:00 – спектакль "Евгений Онегин" режиссера Сергея Ефремова.28 февраля в 19:00 – спектакль "Земляника" по мотивам произведения Джумы Ахуба в постановке Дениса Хусниярова.2 марта в 19:00 – спектакль "Рассказ мула старого Хабуга" по произведению Фазиля Искандера. Режиссер Антон Корнилов.Абхазская госфилармония27 февраля в 18:00 в Абхазской госфилармонии пройдет XIV фестиваль оркестров абхазских народных инструментов "Апхьарца", организованный Республиканским центром народного творчества имени Ивана Кортуа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/arsaliya-o-levarse-butba-emu-udalos-vshit-nash-kulturnyy-kod-v-svoi-raboty-1053860591.html

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