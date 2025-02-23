https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/nas-splachivala-velikaya-pobeda-1053861543.html

Нас сплачивала Великая Победа

Нас сплачивала Великая Победа

Sputnik Абхазия

Алексей Ломия, Sputnik 23.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-23T18:20+0300

2025-02-23T18:20+0300

2025-02-23T18:21+0300

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Алексей Ломия, SputnikВот уже совсем скоро нас ждет великий праздник. Праздник Победы. Победы света над тьмой. Победы над фашизмом, над нацизмом. Именно тогда, 80 лет назад, все разумные государства мира объединились и нанесли поражение фашистской Германии и ее союзникам.Жаль, что в разных уголках планеты по сей день всплывают недобитые фашисты. Под разными именами, с различной атрибутикой, с витиевато выстроенной идеологией, но по-прежнему симпатизирующие Гитлеру и его приспешникам. В моей голове никак не укладывается, что украинцы, положившие на алтарь Победы над этим величайшим злом миллионы лучших сыновей и дочерей, до сих пор возводят в ранг святого матерого нациста Бандеру, сносят памятники воинам-освободителям, глумятся над их могилами. Откуда они взялись? Я хорошо помню свое детство, мы все учились в Советском Союзе по одним и тем же учебникам, отмечали одни и те же праздники. Когда и в какой момент они свернули не туда?Мир "абхазского двора"Взять в пример хотя бы мой сухумский квартал, в котором я родился и вырос, тот, который сухумцы называли "абхазский двор". Хотя, собственно, абхазов там проживало не так много - это был воистину интернациональный двор, где комфортно сосуществовали и русские, и армяне, и греки, и грузины, и абхазы, и эстонцы. И все они находили свой дом, свое Отечество. Рискну высказать одну из причин. Может быть, как раз та Великая Победа нас и сплачивала? Та, что досталась столь дорогой ценой, столь неимоверными усилиями, что все бытовые и национальные распри и недопонимания по сравнению с этим ничего не стоили. И эта Победа существовала не просто в фильмах и учебниках - герои, которые выковали Победу, жили среди нас. Таким образом мы, можно сказать, даже имели возможность прикоснуться к ней, могли слушать рассказы о фронтовых буднях, самые невероятные истории и байки. С одним из них, Львом Федоровичем Матвеевым, мне частенько доводилось играть в шахматы. В самые кульминационные моменты партии он начинал нервно раскуривать сигаретку "Прима" и вставлять скабрезные шуточки, но это вовсе не вызывало раздражения. Мы все любили его - настоящую легенду, когда-то ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, но он был лишен звезды из-за потасовки с комендантским нарядом. Или как забыть Василия Петровича Тетеркина? С каким почетом его провожали в последний путь! На лафете, с почетным караулом, с многочисленными орденами и наградами на атласной подушечке.Самый близкийНо самым близким человеком для меня и моей семьи был Вадим Сергеевич Белозеров. Я уже писал о нем, совсем недавно был его столетний юбилей, а 23 февраля будет годовщина смерти. Я вырос в тесной дружбе с его сыном Юрием, и наша дружба продолжается по сей день, хотя нас разделяют моря и расстояния. Я часто вспоминаю проникновенный мудрый взгляд Вадима Сергеевича, его немногословность, его золотые руки. В его гараже была целая мастерская, с различными станочками и инструментами. Он был очень скромным человеком, хотя его биография была достойна подражания: блестящее образование, добровольцем ушел на фронт, был сапером на самых горячих участках Великой Отечественной, участник грандиозной Сталинградской битвы. Потом Родина доверила ему восстановление Сталинградского тракторного завода. Под его руководством трудилось более полутора тысяч человек, хотя он был совсем молодым. После войны Вадим Сергеевич вернулся на родину, работал по специальности. Сколько зданий и сооружений, школ и больниц в Сухуме, да и в Абхазии построено было под его руководством! Он принимал участие даже в возведении ИнгурГЭС. Кроме того, Вадим Сергеевич долгое время занимал высокую должность заместителя министра, получил звание "Заслуженный строитель Абхазии".Светлая память всем нашим великим ветеранам! Нам очень не хватает вашей самоотверженности, вашего присутствия, вашего терпения, вашей мудрости.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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колумнисты, мнение, авторы, великая отечественная война