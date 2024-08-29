https://sputnik-abkhazia.ru/20240829/boevoy-gopak-protiv-dzhiu-dzhitsu-1052117738.html

Боевой гопак против джиу-джитсу

Боевой гопак против джиу-джитсу

Sputnik Абхазия

Sputnik 29.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-29T18:40+0300

2024-08-29T18:40+0300

2024-08-29T18:40+0300

абхазия

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SputnikЕсть очень своеобразный вид борьбы под названием джиу-джитсу. Эта борьба очень схожа с дзюдо, но главная ее отличительная черта - применение так называемой мягкой силы. Смысл в том, чтобы не противиться натиску, а как бы поддаваться, заманивать соперника, изматывать его, а потом поймать в хватку и повергнуть на маты, чаще всего применяя удушающие захваты. С чего вдруг я это вспомнил? Очень хочется верить, что нынешний виток противостояния в Курской области чем-то похож на приемы из джиу-джитсу. Конечно, я далек от мысли, что изначально у Генштаба армии России была именно такая задумка. Скорее всего, это был просчет, недооценка разведданных, даже некая преступная расхлябанность, которой рано или поздно дадут должную оценку. И, что немаловажно, кто-то обязательно понесет личную ответственность за такое упущение.Лихой наскокМожет, я не особо разбираюсь в военной стратегии, но за годы противостояния России и Украины уж точно понял психологию "просроченного" президента Зеленского. Это ведь по сути своей пожизненный актер-комик, которому нужны сцена, аплодисменты, признание его "таланта". Вся логика его руководства строится именно на этом - сорвать одобрительные возгласы от наибольшего количества западной публики, получить первые полосы в прессе и на телевидении. Начиная с провального контрнаступления в Запорожье летом 2023 года интерес к Украине и к самому актеришке Зеленскому начал неумолимо падать. Не говоря уже о том, что армии России удалось достигнуть больших успехов на полях сражений, таких как освобождение Соледара и Бахмута, взятие штурмом неприступной Авдеевки, глубокий прорыв к таким ключевым точкам, как Торецк и Покровск. Мнимая легитимность и вечное попрошайничество Зеленского стали раздражать западную публику. Весь мир практически свыкся с мыслью, что война подходит к своему логическому завершению, и уж точно не в пользу НАТО и марионеточного киевского режима. В воспаленном мозгу Зеленского, придавленного воздействием тяжелых наркотиков, возникла "гениальная", с его точки зрения, идея прорыва на территорию самой России. Моментальный сиюминутный успех, да еще в случае захвата Курской АЭС, очень сильно мог бы взвинтить ставки и вернуть утраченный интерес к его персоне. Он опять на пике "славы", опять горячие новости начинаются с "победных" реляций. Украина, оказывается, все еще способна сопротивляться, да и не только обороняться, а вот видите, мы уже контролируем сотни квадратных километров, мы прорываемся к Курчатову и Курску. Вот-вот россияне запросят переговоры на условиях Украины. Но эйфория первого прорыва, успешного за счет внезапности атаки и халатности некоторых генералов противника, оборачивается втягиванием в затяжные, вязкие бои, которые дают весьма сомнительный результат ценой огромных потерь как в личном составе, так и в технике.Концентрация и самообладаниеИ вот тут как раз и проглядываются элементы той самой борьбы джиу-джитсу. Проглотив обиду за первоначальные провалы в обороне, россияне не спеша стали подтягивать в Курскую область очень боеспособные части, при этом не ослабляя давление на перспективных направлениях, и, по моему мнению, избрали как раз технику джиу-джитсу. Главные задачи – не допустить глубоких прорывов и, ни в коем случае, захвата стратегического объекта, Курской АЭС – практически достигнуты. Окрыленный первыми успехами Зеленский, сильно напоминая неадекватностью решений одного несостоявшегося художника из Австрии, бросает в топку Курского сражения все новые и новые элитные части, требует "продолжения банкета". Но ему не понять, чем и как это рано или поздно закончится. Любезно предоставленная Киеву западная техника катается по открытой местности в Курской области, ее активно и методично сжигают, все лесопосадки и поля усеяны телами "наступателей", растет обменный фонд.Память КурскаА между тем Россия уверенно взламывает оборону на Донбассе, и не далек тот час, когда армия выйдет на оперативный простор в направлении Днепропетровска и Запорожья. Нельзя сбрасывать со счетов, что появление натовской техники с крестами на бортах на святой курской земле, где деды и прадеды нынешних воинов дали самый важный бой немецким захватчикам во времена Великой Отечественной войны, разбудит генетическую память, встряхнет все российское общество, и неминуемо свершится акт возмездия.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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абхазия, мнение, авторы, колумнисты