https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/poezd-pobedy-pribyl-v-abkhaziyu-1053876347.html

"Поезд Победы" прибыл в Абхазию

"Поезд Победы" прибыл в Абхазию

Sputnik Абхазия

"Поезд Победы" простоит на сухумском вокзале до 25 февраля, а 26 февраля направится в Гудауту. 23.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-23T12:47+0300

2025-02-23T12:47+0300

2025-02-23T12:47+0300

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В Абхазию прибыл "Поезд Победы". Мультимедийный музей на колесах сегодня открыл двери для посетителей на железнодорожной станции "Сухум". Посмотреть на необычные экспозиции пришли жители города, дети, командир бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба со своими сослуживцами и политик Бадра Гунба. "Поезд Победы" — это музей на колесах. Его 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой отечественной войны. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных мультимедийных технологий. В отдельном вагоне представлена абхазская часть, экспонаты для которой представлены Государственным абхазским музеем и Музеем Боевой Славы: каски, средства связи. Также отражен вклад в Победу первой абхазской летчицы Мери Авидзба и танкиста Михаила Кития. В Сухуме поезд будет до 25 февраля включительно, а 26 числа приедет в Гудауту.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/poezd-pobedy-interesnye-fakty-o-pervom-interaktivnom-muzee-poezde--1053864308.html

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