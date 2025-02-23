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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 февраля
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Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием фронтальной зоны с холодными массами воздуха. 23.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-23T19:00+0300
2025-02-23T19:00+0300
2025-02-23T19:00+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В понедельник, 24 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами ожидается мокрый снег разной интенсивности, в предгорных и горных районах снег.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до -3°С, днем от 0°С до +4°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 февраля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием фронтальной зоны с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В понедельник, 24 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами ожидается мокрый снег разной интенсивности, в предгорных и горных районах снег.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до -3°С, днем от 0°С до +4°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.