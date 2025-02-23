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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 февраля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием фронтальной зоны с холодными массами воздуха. 23.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-23T19:00+0300

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2025-02-23T19:00+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В понедельник, 24 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами ожидается мокрый снег разной интенсивности, в предгорных и горных районах снег.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до -3°С, днем от 0°С до +4°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии