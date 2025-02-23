https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/ritsinskiy-natspark-otkryt-dlya-posescheniya-1053876866.html
Рицинский нацпарк открыт для посещения
Рицинский нацпарк открыт для посещения
Sputnik Абхазия
Въезд на территорию Рицинского нацпарка был закрыт 18 февраля из-за усилившегося снегопада, само озеро покрылось коркой льда. 23.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-23T14:00+0300
2025-02-23T14:00+0300
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в абхазии
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Рицинский реликтовый национальный парк открыт для посещения, сообщил Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения. По словам Джергения, посетителей пока не очень много, но все же на территорию парка заезжают туристы и жители Абхазии на своем частном транспорте или же на экскурсионных микроавтобусах.Температура воздуха в районе озера Рица ночью опустилась до -7 градусов, утром 23 февраля – до -2.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/vezd-na-territoriyu-ritsinskogo-parka-zakroyut-iz-za-usilivshegosya-snegopada-1053822055.html
абхазия
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новости
абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новости
Рицинский нацпарк открыт для посещения
Въезд на территорию Рицинского нацпарка был закрыт 18 февраля из-за усилившегося снегопада, само озеро покрылось коркой льда.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Рицинский реликтовый национальный парк открыт для посещения, сообщил Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения.
"В целом обстановка у нас такая, какая обычно бывает зимой: минусовая температура, на дорогах гололед, но наша техника уже убрала снег и каждое утро посыпает дороги песком", - уточнил он.
По словам Джергения, посетителей пока не очень много, но все же на территорию парка заезжают туристы и жители Абхазии на своем частном транспорте или же на экскурсионных микроавтобусах.
Температура воздуха в районе озера Рица ночью опустилась до -7 градусов, утром 23 февраля – до -2.