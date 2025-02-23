https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/ritsinskiy-natspark-otkryt-dlya-posescheniya-1053876866.html

Рицинский нацпарк открыт для посещения

Рицинский нацпарк открыт для посещения

Sputnik Абхазия

Въезд на территорию Рицинского нацпарка был закрыт 18 февраля из-за усилившегося снегопада, само озеро покрылось коркой льда. 23.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-23T14:00+0300

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2025-02-23T14:00+0300

в абхазии

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

новости

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Рицинский реликтовый национальный парк открыт для посещения, сообщил Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения. По словам Джергения, посетителей пока не очень много, но все же на территорию парка заезжают туристы и жители Абхазии на своем частном транспорте или же на экскурсионных микроавтобусах.Температура воздуха в районе озера Рица ночью опустилась до -7 градусов, утром 23 февраля – до -2.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/vezd-na-territoriyu-ritsinskogo-parka-zakroyut-iz-za-usilivshegosya-snegopada-1053822055.html

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новости