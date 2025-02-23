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Средства ПВО перехватили 20 украинских дронов над российскими регионами
Средства ПВО перехватили 20 украинских дронов над российскими регионами
Sputnik Абхазия
Почти каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. 23.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 23 февраля сбили над территорией страны 20 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.Пять аппаратов уничтожили над территорией Орловской области, по четыре - над Белгородской и Курской областями.Еще три беспилотника сбили в воздушном пространстве над Липецкой областью, по два - над Тульской и Воронежской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/rossiyskie-voyska-osvobodili-novolyubovku-v-lnr-1053867579.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Средства ПВО перехватили 20 украинских дронов над российскими регионами

09:00 23.02.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Почти каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 23 февраля сбили над территорией страны 20 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Пять аппаратов уничтожили над территорией Орловской области, по четыре - над Белгородской и Курской областями.
Еще три беспилотника сбили в воздушном пространстве над Липецкой областью, по два - над Тульской и Воронежской областями.
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