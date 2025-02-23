https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/sredstva-pvo-perekhvatili-20-ukrainskikh-dronov-nad-rossiyskimi-regionami-1053870689.html

Средства ПВО перехватили 20 украинских дронов над российскими регионами

Средства ПВО перехватили 20 украинских дронов над российскими регионами

Sputnik Абхазия

Почти каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. 23.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-23T09:00+0300

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 23 февраля сбили над территорией страны 20 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.Пять аппаратов уничтожили над территорией Орловской области, по четыре - над Белгородской и Курской областями.Еще три беспилотника сбили в воздушном пространстве над Липецкой областью, по два - над Тульской и Воронежской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/rossiyskie-voyska-osvobodili-novolyubovku-v-lnr-1053867579.html

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