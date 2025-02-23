https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/sredstva-pvo-perekhvatili-20-ukrainskikh-dronov-nad-rossiyskimi-regionami-1053870689.html
Средства ПВО перехватили 20 украинских дронов над российскими регионами
Средства ПВО перехватили 20 украинских дронов над российскими регионами
Sputnik Абхазия
Почти каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. 23.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-23T09:00+0300
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 23 февраля сбили над территорией страны 20 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.Пять аппаратов уничтожили над территорией Орловской области, по четыре - над Белгородской и Курской областями.Еще три беспилотника сбили в воздушном пространстве над Липецкой областью, по два - над Тульской и Воронежской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/rossiyskie-voyska-osvobodili-novolyubovku-v-lnr-1053867579.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Средства ПВО перехватили 20 украинских дронов над российскими регионами
Почти каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 23 февраля сбили над территорией страны 20 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Пять аппаратов уничтожили над территорией Орловской области, по четыре - над Белгородской и Курской областями.
Еще три беспилотника сбили в воздушном пространстве над Липецкой областью, по два - над Тульской и Воронежской областями.