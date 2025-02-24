https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/bolee-15-tysyachi-chelovek-posetilo-multimediynyy-muzey-poezd-pobedy--1053899235.html

Более 1,5 тысячи человек посетило мультимедийный музей "Поезд Победы"

Более 1,5 тысячи человек посетило мультимедийный музей "Поезд Победы"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Более 1,5 тысячи человек посетило мультимедийный музей "Поезд Победы" на железнодорожной станции "Сухум" с 23 февраля, сообщили... 24.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-24T19:30+0300

2025-02-24T19:30+0300

2025-02-24T20:20+0300

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абхазия

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80-летие победы в великой отечественной войне

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Более 1,5 тысячи человек посетило мультимедийный музей "Поезд Победы" на железнодорожной станции "Сухум" с 23 февраля, сообщили Sputnik организаторы выставки. Десять тематических вагонов посвящены событиям или вехам Великой Отечественной войны. Посетителям также рассказывается о вкладе в Победу первой абхазской летчицы Мери Авидзба и танкиста Михаила Кития. Завтра — последний день работы выставки в Сухуме. 26 февраля поезд-музей откроет свои двери в Гудауте. Вход свободный.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/poezd-pobedy-interesnye-fakty-o-pervom-interaktivnom-muzee-poezde--1053864308.html

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абхазия, вов, 80-летие победы в великой отечественной войне