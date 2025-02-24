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Более 1,5 тысячи человек посетило мультимедийный музей "Поезд Победы"
Более 1,5 тысячи человек посетило мультимедийный музей "Поезд Победы"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Более 1,5 тысячи человек посетило мультимедийный музей "Поезд Победы" на железнодорожной станции "Сухум" с 23 февраля, сообщили... 24.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Более 1,5 тысячи человек посетило мультимедийный музей "Поезд Победы" на железнодорожной станции "Сухум" с 23 февраля, сообщили Sputnik организаторы выставки. Десять тематических вагонов посвящены событиям или вехам Великой Отечественной войны. Посетителям также рассказывается о вкладе в Победу первой абхазской летчицы Мери Авидзба и танкиста Михаила Кития. Завтра — последний день работы выставки в Сухуме. 26 февраля поезд-музей откроет свои двери в Гудауте. Вход свободный.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/poezd-pobedy-interesnye-fakty-o-pervom-interaktivnom-muzee-poezde--1053864308.html
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абхазия, вов, 80-летие победы в великой отечественной войне
абхазия, вов, 80-летие победы в великой отечественной войне
Более 1,5 тысячи человек посетило мультимедийный музей "Поезд Победы"
19:30 24.02.2025 (обновлено: 20:20 24.02.2025)
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Более 1,5 тысячи человек посетило мультимедийный музей "Поезд Победы" на железнодорожной станции "Сухум" с 23 февраля, сообщили Sputnik организаторы выставки.
Десять тематических вагонов посвящены событиям или вехам Великой Отечественной войны.
В отдельном вагоне представлена абхазская часть, экспонаты для которой переданы Государственным абхазским музеем и Музеем Боевой Славы.
Посетителям также рассказывается о вкладе в Победу первой абхазской летчицы Мери Авидзба и танкиста Михаила Кития.
Завтра — последний день работы выставки в Сухуме. 26 февраля поезд-музей откроет свои двери в Гудауте. Вход свободный.