https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/predsedatel-tsik-abkhazii-vystupil-na-brifinge-dlya-zhurnalistov-1053899384.html

Председатель ЦИК Абхазии выступил на брифинге для журналистов

Председатель ЦИК Абхазии выступил на брифинге для журналистов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Заявлять о фактах использования административного ресурса или подкупа избирателей можно только в случае, если такие факты установит... 24.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Заявлять о фактах использования административного ресурса или подкупа избирателей можно только в случае, если такие факты установит Генпрокуратура и подтвердит суд. Об этом на брифинге для журналистов рассказал глава ЦИК Абхазии. В полномочия ЦИК установление подобных фактов не входит, уточнил Дмитрий Маршан. В свою очередь, все члены ЦИК единогласно уверены в том, что со стороны Комиссии всё для этого выполняется. Также в рамках закона работают окружные и участковые комиссии, а если будут какие-то обращения, то ЦИК отреагирует в рамках своих полномочий. Маршан также заверил, что на ЦИК не оказывается никакого давления. "Даже если кто-то захочет, то не сможет оказать, потому что здесь находятся компетентные люди", — сказал Маршан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-abkhazii-1053835162.html

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