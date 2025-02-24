https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/predsedatel-tsik-abkhazii-vystupil-na-brifinge-dlya-zhurnalistov-1053899384.html
Председатель ЦИК Абхазии выступил на брифинге для журналистов
Председатель ЦИК Абхазии выступил на брифинге для журналистов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Заявлять о фактах использования административного ресурса или подкупа избирателей можно только в случае, если такие факты установит... 24.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Заявлять о фактах использования административного ресурса или подкупа избирателей можно только в случае, если такие факты установит Генпрокуратура и подтвердит суд. Об этом на брифинге для журналистов рассказал глава ЦИК Абхазии. В полномочия ЦИК установление подобных фактов не входит, уточнил Дмитрий Маршан. В свою очередь, все члены ЦИК единогласно уверены в том, что со стороны Комиссии всё для этого выполняется. Также в рамках закона работают окружные и участковые комиссии, а если будут какие-то обращения, то ЦИК отреагирует в рамках своих полномочий. Маршан также заверил, что на ЦИК не оказывается никакого давления. "Даже если кто-то захочет, то не сможет оказать, потому что здесь находятся компетентные люди", — сказал Маршан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-abkhazii-1053835162.html
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выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии, абхазия
выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии, абхазия
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Заявлять о фактах использования административного ресурса или подкупа избирателей можно только в случае, если такие факты установит Генпрокуратура и подтвердит суд. Об этом на брифинге для журналистов рассказал глава ЦИК Абхазии.
В полномочия ЦИК установление подобных фактов не входит, уточнил Дмитрий Маршан.
Он напомнил, что до голосования во втором туре на выборах президента Абхазии осталось менее недели и призвал к тому, чтобы эти дни прошли в рамках избирательного законодательства.
В свою очередь, все члены ЦИК единогласно уверены в том, что со стороны Комиссии всё для этого выполняется.
Также в рамках закона работают окружные и участковые комиссии, а если будут какие-то обращения, то ЦИК отреагирует в рамках своих полномочий.
Маршан также заверил, что на ЦИК не оказывается никакого давления.
"Даже если кто-то захочет, то не сможет оказать, потому что здесь находятся компетентные люди", — сказал Маршан.