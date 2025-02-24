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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/rossiyskie-vrachi-osmotreli-detey-v-sukhumskom-rayone-1053899802.html
Российские врачи осмотрели детей в Сухумском районе
Российские врачи осмотрели детей в Сухумском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Детей в Сухумском районе осмотрели российские врачи: невролог, кардиолог, психолог, окулист, уролог и хирург. Масштабная... 24.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Детей в Сухумском районе осмотрели российские врачи: невролог, кардиолог, психолог, окулист, уролог и хирург. Масштабная диспансеризация в Абхазии продолжается. Школьники не остались равнодушными и отблагодарили гостей — в знак признательности за помощь дети подготовили открытки, сделанные своими руками, и вручили их медикам. "Мы очень рады приезду российских врачей и поэтому подготовили для них небольшие презенты", — поделилась ученица Вика. Также бригаду пригласили посетить школьный музей, где для гостей провели экскурсию по экспозиции, посвященной войне 1992–1993 годов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/rossiyskie-mediki-dispanserizatsiya-abkhaziya-1053878205.html
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абхазия, медицина, россия, дети, диспансеризация
абхазия, медицина, россия, дети, диспансеризация

Российские врачи осмотрели детей в Сухумском районе

20:37 24.02.2025
© SputnikДиспансеризация в Эшерской школе
Диспансеризация в Эшерской школе - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2025
© Sputnik
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Детей в Сухумском районе осмотрели российские врачи: невролог, кардиолог, психолог, окулист, уролог и хирург. Масштабная диспансеризация в Абхазии продолжается.
Сегодня специалисты посетили Эшерскую среднюю школу. Медбригада приехала на автобусе, оснащенном всем необходимым оборудованием для диагностики и консультаций: кушетками, аппаратами ЭКГ и УЗИ, инструментами для работы офтальмолога и лор-врача.
Школьники не остались равнодушными и отблагодарили гостей — в знак признательности за помощь дети подготовили открытки, сделанные своими руками, и вручили их медикам.
"Мы очень рады приезду российских врачей и поэтому подготовили для них небольшие презенты", — поделилась ученица Вика.
Также бригаду пригласили посетить школьный музей, где для гостей провели экскурсию по экспозиции, посвященной войне 1992–1993 годов.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения республиканской больницы, на диспансеризации работают 4 бригады российских врачей. - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2025
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Российские медики в ходе диспансеризации осмотрели уже более 1800 детей Абхазии
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