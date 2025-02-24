https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/rossiyskie-vrachi-osmotreli-detey-v-sukhumskom-rayone-1053899802.html

Российские врачи осмотрели детей в Сухумском районе

Российские врачи осмотрели детей в Сухумском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Детей в Сухумском районе осмотрели российские врачи: невролог, кардиолог, психолог, окулист, уролог и хирург. Масштабная... 24.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Детей в Сухумском районе осмотрели российские врачи: невролог, кардиолог, психолог, окулист, уролог и хирург. Масштабная диспансеризация в Абхазии продолжается. Школьники не остались равнодушными и отблагодарили гостей — в знак признательности за помощь дети подготовили открытки, сделанные своими руками, и вручили их медикам. "Мы очень рады приезду российских врачей и поэтому подготовили для них небольшие презенты", — поделилась ученица Вика. Также бригаду пригласили посетить школьный музей, где для гостей провели экскурсию по экспозиции, посвященной войне 1992–1993 годов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/rossiyskie-mediki-dispanserizatsiya-abkhaziya-1053878205.html

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