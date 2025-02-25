https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/poezd-pobedy-sovershit-dopolnitelnuyu-ostanovku-v-gagre-1053907160.html

"Поезд Победы" совершит дополнительную остановку в Гагре

"Поезд Победы" совершит дополнительную остановку в Гагре

Sputnik Абхазия

Исторический интерактивный музей был создан в России в 2020 году и за несколько лет существенно расширил свою географию. 25.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 - Sputnik. Музей на колесах "Поезд Победы" совершит дополнительную остановку в Гагре 27 февраля.Выставка будет открыта с 10:00 до 18:00. Вход свободный.Сегодня поезд покидает Сухум, завтра музей откроет свои двери для посетителей в Гудауте.График работы музея был изменен по просьбам жителей республики, желающих увидеть уникальную экспозицию.Подробнее об уникальном музее читайте в нашем материале.

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