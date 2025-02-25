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"Поезд Победы" совершит дополнительную остановку в Гагре
"Поезд Победы" совершит дополнительную остановку в Гагре
Sputnik Абхазия
Исторический интерактивный музей был создан в России в 2020 году и за несколько лет существенно расширил свою географию. 25.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-25T18:10+0300
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СУХУМ, 25 - Sputnik. Музей на колесах "Поезд Победы" совершит дополнительную остановку в Гагре 27 февраля.Выставка будет открыта с 10:00 до 18:00. Вход свободный.Сегодня поезд покидает Сухум, завтра музей откроет свои двери для посетителей в Гудауте.График работы музея был изменен по просьбам жителей республики, желающих увидеть уникальную экспозицию.Подробнее об уникальном музее читайте в нашем материале.
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общество, история, россия, абхазия, великая отечественная война
общество, история, россия, абхазия, великая отечественная война
"Поезд Победы" совершит дополнительную остановку в Гагре
Исторический интерактивный музей был создан в России в 2020 году и за несколько лет существенно расширил свою географию.
СУХУМ, 25 - Sputnik. Музей на колесах "Поезд Победы" совершит дополнительную остановку в Гагре 27 февраля.
Выставка будет открыта с 10:00 до 18:00. Вход свободный.
Сегодня поезд покидает Сухум, завтра музей откроет свои двери для посетителей в Гудауте.
График работы музея был изменен по просьбам жителей республики, желающих увидеть уникальную экспозицию.
Подробнее об уникальном музее читайте в нашем материале
.