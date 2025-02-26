https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/bolee-1800-detey-osmotreli-rossiyskie-vrachi-v-ramkakh-dispanserizatsii-1053925941.html

Более 1800 детей осмотрели российские врачи в рамках диспансеризации

Более 1800 детей осмотрели российские врачи в рамках диспансеризации

Sputnik Абхазия

Масштабный медосмотр абхазских детей при российской поддержке начался 12 февраля и продлится до мая. 26.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-26T14:32+0300

2025-02-26T14:32+0300

2025-02-26T14:50+0300

в абхазии

абхазия

новости

здравоохранение

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/14/1053849980_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1a59cdf9094c736b8e0bdcc1b55cb899.jpg

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. "Я с самого детства хочу стать врачом, и я задавала российским специалистам вопросы, расспрашивала. Для меня это все очень интересно, и когда я вижу таких людей, врачей, кандидатов наук, я всегда вдохновляюсь и хочу быть такой же в будущем", — ученица 10 класса Очамчырской школы-интерната Даниэлла Сакания поблагодарила российских врачей. Специалисты из РФ осмотрели уже более 1800 абхазских школьников в рамках выполнения договоренности о диспансеризации. Медосмотр доступен каждой семье даже в самых отдаленных районах и проходит с согласия родителей. Всего диспансеризацию пройдут более 25 тысяч детей, а результаты будет оцифрованы и переданы в поликлиники по месту жительства. На втором этапе дети пройдут дополнительное обследование, в том числе в ведущих российских центрах в случае необходимости, пояснил и.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, здравоохранение