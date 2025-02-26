https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/bolee-1800-detey-osmotreli-rossiyskie-vrachi-v-ramkakh-dispanserizatsii-1053925941.html
Более 1800 детей осмотрели российские врачи в рамках диспансеризации
Более 1800 детей осмотрели российские врачи в рамках диспансеризации
Sputnik Абхазия
Масштабный медосмотр абхазских детей при российской поддержке начался 12 февраля и продлится до мая. 26.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-26T14:32+0300
2025-02-26T14:32+0300
2025-02-26T14:50+0300
в абхазии
абхазия
новости
здравоохранение
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/14/1053849980_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1a59cdf9094c736b8e0bdcc1b55cb899.jpg
СУХУМ, 26 фев – Sputnik. "Я с самого детства хочу стать врачом, и я задавала российским специалистам вопросы, расспрашивала. Для меня это все очень интересно, и когда я вижу таких людей, врачей, кандидатов наук, я всегда вдохновляюсь и хочу быть такой же в будущем", — ученица 10 класса Очамчырской школы-интерната Даниэлла Сакания поблагодарила российских врачей. Специалисты из РФ осмотрели уже более 1800 абхазских школьников в рамках выполнения договоренности о диспансеризации. Медосмотр доступен каждой семье даже в самых отдаленных районах и проходит с согласия родителей. Всего диспансеризацию пройдут более 25 тысяч детей, а результаты будет оцифрованы и переданы в поликлиники по месту жительства. На втором этапе дети пройдут дополнительное обследование, в том числе в ведущих российских центрах в случае необходимости, пояснил и.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/14/1053849980_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_daaeca2a953f4d00d794ad73f24943e8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, здравоохранение
абхазия, новости, здравоохранение
Более 1800 детей осмотрели российские врачи в рамках диспансеризации
14:32 26.02.2025 (обновлено: 14:50 26.02.2025)
Масштабный медосмотр абхазских детей при российской поддержке начался 12 февраля и продлится до мая.
СУХУМ, 26 фев – Sputnik. "Я с самого детства хочу стать врачом, и я задавала российским специалистам вопросы, расспрашивала. Для меня это все очень интересно, и когда я вижу таких людей, врачей, кандидатов наук, я всегда вдохновляюсь и хочу быть такой же в будущем", — ученица 10 класса Очамчырской школы-интерната Даниэлла Сакания поблагодарила российских врачей.
Специалисты из РФ осмотрели уже более 1800 абхазских школьников в рамках выполнения договоренности о диспансеризации.
Медосмотр доступен каждой семье даже в самых отдаленных районах и проходит с согласия родителей. Всего диспансеризацию пройдут более 25 тысяч детей, а результаты будет оцифрованы и переданы в поликлиники по месту жительства.
"Для меня это важный аспект заботы о здоровье детей. С самого детства я не боялась никаких обследований, никаких осмотров. Когда нам сказали, что к нам приезжают такие специалисты, я была очень удивлена и поскорее хотела принять в этом участие", — добавила Даниэлла.
На втором этапе дети пройдут дополнительное обследование, в том числе в ведущих российских центрах в случае необходимости, пояснил и.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.