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Международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" открылся в Сухуме

Международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" открылся в Сухуме

Sputnik Абхазия

На форуме также пройдут круглые столы и мастер-классы с участием известных кинематографистов. 26.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" открылся в Сухуме. Абхазия стала второй страной для проекта АНО "Евразия". Первый форум евразийского кино состоялся в Бишкеке.Организаторы стремятся показать зрителям лучшие картины, принимавшие участие в "Евразия-Кинофест", и сквозь призму кино сохранить традиционные ценности, воспитать патриотизм.Помимо кинопоказов на форуме пройдут круглые столы и мастер-классы с участием известных кинематографистов.Среди лучших работ, представленных на фестивале "Евразия-Кинофест", на форуме покажут и картину абхазского режиссера Наура Гармелия "Последняя цена".Международный кинофорум "Эхо “Евразия-Кинофест" завершится 27 февраля.

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