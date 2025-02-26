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Международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" открылся в Сухуме
Международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" открылся в Сухуме
Sputnik Абхазия
На форуме также пройдут круглые столы и мастер-классы с участием известных кинематографистов. 26.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-26T20:06+0300
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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" открылся в Сухуме. Абхазия стала второй страной для проекта АНО "Евразия". Первый форум евразийского кино состоялся в Бишкеке.Организаторы стремятся показать зрителям лучшие картины, принимавшие участие в "Евразия-Кинофест", и сквозь призму кино сохранить традиционные ценности, воспитать патриотизм.Помимо кинопоказов на форуме пройдут круглые столы и мастер-классы с участием известных кинематографистов.Среди лучших работ, представленных на фестивале "Евразия-Кинофест", на форуме покажут и картину абхазского режиссера Наура Гармелия "Последняя цена".Международный кинофорум "Эхо “Евразия-Кинофест" завершится 27 февраля.
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абхазия, сухум, культура
Международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" открылся в Сухуме
На форуме также пройдут круглые столы и мастер-классы с участием известных кинематографистов.
СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" открылся в Сухуме. Абхазия стала второй страной для проекта АНО "Евразия". Первый форум евразийского кино состоялся в Бишкеке.
Организаторы стремятся показать зрителям лучшие картины, принимавшие участие в "Евразия-Кинофест", и сквозь призму кино сохранить традиционные ценности, воспитать патриотизм.
"В год Победы в Великой Отечественной войне мы должны еще раз напомнить о том, что мы — единый народ, у нас была единая Победы", — сказал на церемонии открытия фестиваля в Сухуме руководитель межкультурных программ и международных проектов Вячеслав Матвейчук.
Помимо кинопоказов на форуме пройдут круглые столы и мастер-классы с участием известных кинематографистов.
Среди лучших работ, представленных на фестивале "Евразия-Кинофест", на форуме покажут и картину абхазского режиссера Наура Гармелия "Последняя цена".
Международный кинофорум "Эхо “Евразия-Кинофест" завершится 27 февраля.